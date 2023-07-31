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招不到人 北市40歲以下民防僅13％

聯合報／ 記者林麗玉蕭雅娟／台北報導
中央多元招募年輕民力政策，要求全國警局總動員擴大招募40歲以下民防義警，協助維持地方治安或擔任「民間自衛」。本報資料照片
中央多元招募年輕民力政策，要求全國警局總動員擴大招募40歲以下民防義警，協助維持地方治安或擔任「民間自衛」。本報資料照片

中央推動多元招募年輕民防政策，徵求40歲以下年輕人，但北市議員指誘因嚴重不足，不僅配備不合時宜，一人一年平均訓練費僅275元，根本募不到年輕人，以致平均年齡高達55歲，許多人年逾60，40歲以下僅13%；議員另質疑不少人是「掛人頭」，未實際參與運作。北市警局表示，因應原物料上漲，113年民防人員概算已按實際需求編列，適度調整。

警政署統計，全國民防人員平均約52.8歲。議員洪婉臻調閱數據，北市今年上半年民防大隊人員編制3798人，但缺額有418人，平均年齡也偏高，40歲以下僅453人，其餘都超過40歲，幾乎年齡愈高人數愈多，61至65歲有744人，66歲起也有574人。

議員林杏兒是北市民防大隊副大隊長，她說，北市民防招不到人，年齡老化也很嚴重。年初中央下令招募40歲以下人員，她聽說各警分局業績壓力大，都很緊張，「疑似有很多掛人頭」，只能拉親友加入。

警方透露，目前招募以民防中隊老大哥介紹為大宗，如爸爸拉兒子、岳父拉女婿，親友一個拉一個加入，常見職業別是生意人，時間自由彈性，八大行業不適合。

「民防沒有福利，只能靠熱情撐。」林杏兒說，目前常訓經費每人每年僅275元，今年起規定每年常訓2次，經費沒增加，每次剩135元，「大隊辦常訓就只能看影片，坐在那裡看8小時。」且民防任務應配發指揮棒、哨子、布鞋等，但除了反光雨衣，其他都沒有，「2年發1套警察西裝、1年1雙皮鞋，除了檢查好看，根本沒有意義。」

議員洪婉臻也說，應增加更多參加誘因，包括參觀場館優惠半價、定期舉辦文康活動等；議員何孟樺說，北市近10年民防預算僅提高7.4％，若就編列的預算看，每人只分45元，連超商便當都買不起。

「民防人力老化各縣市都一樣。」一名警官說，招募年輕人困難，主因年輕人要工作，參與民防訓練未強制給公假，必須請假，且年輕人會教召，何必加入民防。

警察局長張榮興說，只要是提高民防經費及福利都認同，市警局回應，今年整編新招40歲以下民防161人，成效不錯；也不會有灌人頭問題，因加入民防須保險。

市警局表示，因應原物料上漲，113年民防人員概算已按實際需求編列，服裝費從每套2400元增至3700元，並採個人驗收，避免不合身；裝備費從100元提升為250元，協勤誤餐餐盒費80元增至100元，聯誼文康費180元提升為200元。

今年常訓次數增加、訓練費卻未跟進，市警局說，因預算去年已編好。至於服裝配備遭質疑不合時宜；服裝是中央統一規格，指揮棒、哨子等配備會盡量爭取。

民防 議員 北市

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