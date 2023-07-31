提升醫療量能 南港將設600床長照機構

台北市軍人公墓以南、研究院路三段以北在中華科大附近的「細南3」土地，北市都委會將其使用分區改為「衛福及機關用地」，將引進私人投資設立醫療院所與長照機構，預計增加急性一般病床及特殊病床各49床等，同時經營3家住宿式、約600床長照機構。衛生局表示，因北市東區尚有醫療擴充空間，這次民間投資設立醫療及長照機構，預計最晚2025年底需取得建照。

據衛福部及北市府統計，北市轄內共有97家長照機構、約5345床，未來人口結構老化需求大增，有醫療業者想在南港設立長照機構與醫療院所，向北市府申請土地使用分區從「社福用地」改為「衛福用地」，容積率從120%增至225%、建蔽率從40%增加為50%，北市都委會日前已審查通過。

業者預計在南港區設立「南港寶島醫院」， 將提供急性一般病床及特殊病床各49床，及內科、外科門診、相關檢驗、手術、藥事等空間，並設3家住宿式長期照顧機構，提供長期照護床約600床（含公費安置60床）以及日間照顧服務，不含土地投資逾3.5億元。

北市衛生局表示，南港、大安、內湖、松山、信義、汐止屬北市東區範圍，每萬人口可設置50個急性病床，目前東區還有醫療、長照空間可擴充。至於南港寶島醫院於2022年底取得設立許可，依規定必須在3年內、最晚2025年底要取得建照。