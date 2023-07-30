台銀宿舍群收回自辦 「亞尼克夢想村」明結束營業

陽明山美軍宿舍店家「亞尼克夢想村」昨天在臉書宣布明天結束營業，8月1日回歸品牌。該店屬北市文化局「老房子運動」簽約團隊，文化局說明，宿舍群所有人為台灣銀行，合約將於9月底到期，台銀日前表示將收回自辦，已通知各營運團隊，若需續約須與台銀洽談。

文化局說明，亞尼克夢想村是文化局「老房子運動」簽約團隊，雙方契約至9月底結束，據了解7月31日係亞尼克集團內部品牌更名整併，並非於7月底即結束服務。

文化局說明，「亞尼克夢想村」位於陽明山美軍宿舍群文化景觀範圍，宿舍群所有人為台灣銀行，過去因長期閒置，文化局2013年主動與台銀洽談代管，以「老房子計畫」專案辦理文化資產活化，並透過「文資法」，以修復資金折抵租金模式，協助媒合民間專業團隊進駐使用。

文化局表示，除「亞尼克夢想村」外，美軍宿舍群中尚有「戲咖啡」、「BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部」等品牌也是依循同一模式，從調查研究、計畫審查、修復工程、開幕營運、績效評估等，都是在文資專家學者指導下，由文化局代管台銀資產引進老房子計畫的成果。

文化局說，台銀與文化局代管契約於9月30日到期，年中去文台銀，詢問相關房產是否依循過去模式，不過台銀於7月回函表示將收回自辦，文化局立即通知各營運團隊，房舍期滿後將返回台銀，若仍有營運意願，請洽台銀進行後續契約洽談。

另部分老房子營運團隊表示，台銀目前承租方式為「纯標租」，與文化局代管時期引入民間資源挹注修復及維護成本，達成雙贏理想不同。文化局強調，文資修復及維護不易，「老房子模式」除可降低資金門檻，增加民間團隊投入文資活化領域的意願外，也是所有權人與營運團隊雙方可就營運內容進行協調，進而確保一定程度公益性與理想性重要機制。