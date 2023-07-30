六藝劇團受邀演出首站到林口 泰山、八里8月接棒登場

暑假剩一個月，新北市林口區公所與泰山、八里公所合辦兒童藝文戲劇演出，邀請知名兒童劇團「六藝劇團」表演，昨日首場「南洋奇遇記」在林口公所登場，接下來8月5日在泰山、8月12日到八里演出，每場演出皆不同，家長可與孩子一同享受親子歡樂時光。

林口區長廖武輝說，這次公所與林口竹林山觀音寺、泰山及八里區公所共同舉辦暑期兒童藝文戲劇演出-活動，邀請六藝劇團，以結合表演、教育方式帶來一系列多元文化價值、環保觀念及性平意識演出，場場內容豐富有趣，為孩子們的暑期增添許多藝文的氣息。

昨日首場開演「南洋奇遇記」，以四個國家不同民俗風情，來傳達各國迥異的文化內涵。現場700多位孩子與家長共襄盛舉，公所也準備台電冰棒，讓現場大朋友小朋友消暑觀戲。

泰山區長鄭淑敏說，第二場「鱷魚先生肚子餓」8月5日在泰山區演出，歡迎各位大朋友小朋友來現場一起陪鱷魚先生想辦法，讓彩虹森林裡的小動物們可以與鱷魚先生成為好朋友，終結鱷魚先生的孤單；第三場「蓋亞密碼」在八里，故事內容主打小朋友最喜歡的星球世界，讓大小朋友一起來八里探索能源密碼。