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輔大丹鳳站周邊工業區轉型 地主盼減少回饋比率

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討，圖為丹鳳站周邊現況。圖／新北市都更處提供
捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討，圖為丹鳳站周邊現況。圖／新北市都更處提供

新北市新莊、泰山一帶發展早，鄰近捷運輔大及丹鳳站周邊早年因家庭代工興盛，隨時代演變，傳統工業沒落，部分工廠已閒置，4、5層樓公寓多逾30年，因此市府推動通盤檢討，總面積77.4公頃，引導老舊工業區轉型，有地主反映希望能減少回饋比例。城鄉局表示，比例是依中央規定訂定，但市府也會協助向中央爭取。

新莊及泰山區鄰近捷運輔大及丹鳳站周邊，早期因家庭代工興盛，一樓為工廠、二樓以上為住宅使用，不過因經濟環境、產業政策轉變，許多大型製造業出走或關廠，加上雙捷運帶動開發，中正路、明志路沿線已有大規模工業區變更為住宅或商業區，但捷運輔大及丹鳳站周邊，因產權複雜、土地範圍小且長期融合工廠與住家，若依照工業區變更審議規定，回饋佔比提高，造成地主不願變更。

因此市府啟動都市計畫變更，協助工業區轉型為產業專用區，老舊聚落可循都更或危老重建，維持住宅使用且容積率200%時免回饋，容積率達288%則需回饋37%；另外，若變更成商業使用，容積率282%需回饋40.5%，非老舊聚落維持產業使用，容積率210%也免回饋。

該案近日已在新莊、泰山舉辦說明會，廖姓地主說，他擁有該區非老舊聚落的乙類土地，照變更方案，除了變更為產業使用不需回饋外，變更成住宅、商業使用都需回饋至少37%，盼回饋比例能調降，整合起來能更具規模。城鄉局表示，回饋比例是中央規定訂定，但民眾填寫意見表後，市府會透過申訴管道向中央爭取。

當地營盤里長林宗暉也說，該區老舊住宅屋齡多逾30年，一樓早已不做工廠，多變成都是停車或客廳，加上老一輩住習慣透天厝，也不一定願意都更或危老重建

市議員鐘宏仁表示，新莊中正路是精華區，隨著北新莊的頭前重劃區、副都心蓋起來後，塭仔圳也緊跟在後，而輔大、丹鳳站周邊本來價值比較高，但過去工業區多違規使用，興建商業使用的建物，且中正路上多為一、二樓效益低，對該區通檢樂觀其成，希望越快越好，不過市府仍要尊重地主意願。

新北市城鄉局啟動捷運輔大丹鳳站周邊工業區都市計畫變更，日前在泰山區公所開說明會，現場座無虛席。記者劉懿萱／攝影
新北市城鄉局啟動捷運輔大丹鳳站周邊工業區都市計畫變更，日前在泰山區公所開說明會，現場座無虛席。記者劉懿萱／攝影

捷運 都更 都市計畫

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