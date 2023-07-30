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北市學生棒球暑期聯賽睽違兩年復辦 增青棒甲組邀新北、桃園勁旅

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市學生棒球暑期聯賽將於明天登場，共有35支球隊參賽，此外，今年還特別新增青棒甲組比賽，邀請新北、桃園4支勁旅前來參賽。圖／體育局提供
台北市學生棒球暑期聯賽將於明天登場，共有35支球隊參賽，此外，今年還特別新增青棒甲組比賽，邀請新北、桃園4支勁旅前來參賽。圖／體育局提供

睽違兩年，台北市學生棒球暑期聯賽將於明天至8月24日登場，北市體育局說明，今年共有35支球隊參賽，還特別新增青棒甲組比賽，邀請新北、桃園4支甲組棒球隊與北市高中甲組棒球隊同場較勁，希望藉由不同的對戰組合，累積經驗，為黑豹旗青棒賽做準備。

體育局說明，舉辦暑期聯賽的主要目的，在於增加乙組社團球隊的臨場比賽經驗，提升球員戰力，強化各校際間棒球技術交流及切磋，包含建國中學、成功高中、景文高中是北市青棒乙組傳統強校，近年因社區棒球日益興盛，乙組社團球隊均有明顯進步，其中以師大附中及麗山高中表現最佳，已擠身北市青棒乙組排頭之列。

體育局表示，過去兩年受疫情影響停辦，今年除了北市三級學校乙組社團球隊相互較勁外，還新增青棒甲組，邀請來自新北市的秀峰高中、崇義高中以及桃園市的大溪高中、壽山高中4支勁旅，與台北市高中甲組大理高中、陽明高中、南港高工、稻江商職同場競技。

體育局說，對高中球隊而言，本賽事是年度黑豹旗全國青棒大賽前的熱身賽，利用比賽來調整隊型，豐富球隊實戰經驗，增強球隊的實力，並藉由外縣市球隊的參與，能為台北市球隊帶來更多不同的對戰組合，累積經驗，進一步挑戰夢想的舞台。

本次賽事分為少棒乙組、青少棒乙組、青棒甲組及青棒乙組等4個組別，共有35支學校隊伍參賽，明天起在新生公園及迎風河濱公園觀山Ｄ、Ｅ、Ｆ棒球場開打，現場免費開放觀眾入場，熱誠邀請各位球迷朋友，一起進場為各校選手們加油打氣，賽事相關資訊可上台北市體育總會棒球協會官網查詢。

棒球 北市

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