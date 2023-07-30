永和大陳單元三公辦都更案審議通過 明年拆除並動工

新北永和的大陳地區都更案持續引發關注，新北都更處表示，大陳更新單元三公辦都更案經新北市都市更新及爭議處理審議會第53次會議審議，已於28日通過；預計明年2月拆除、下半年動工，單元三的大陳義胞地主們住新家的願望將更進一步。

都更處說明，永和大陳義胞更新單元三位於永和區環河西路二段及新生路160巷所圍街廓中，屬永和都市計畫的住宅區及市場用地，更新單元面積約1萬3084平方公尺，且符合「都更二箭」政策，提高住宅區及市場用地基準容積；未來預計興建3棟地上33至35層、地下6層的住商大樓，以及1棟地上9層及地下6層的公有新生市場。

都更處指出，新生市場未來有全新零售市場、餐飲及辦公空間，而基地東側將與大陳單元四共同規畫約7000平方公尺的中央公園，當地將有大面積綠地及開放空間。另外，新生路160及215巷道配合調整順直，並拓寬6米道路至8米，改善當地交通動線，也規畫黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章等，促進基地及周邊環境品質的改善。

都更處表示，大陳單元三公辦都更案為新北住都中心首要案例，該案更新前約有250位所有權人，新北住都中心在2021年3月進場整合，去年1月徵得出資者、去年5月申請都更報核，並在今年7月都更大會審竣；該案預定明年2月拆除，同年下半年動工。