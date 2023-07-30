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新北出動3艘藍海艦隊 55名企業潛將清出63.5公斤海洋廢棄物
新北市海岸線達145公里，不少海岸線因季風與洋流造成海洋廢棄物堆積。新北環保局與3家知名企業，在瑞芳區瑞濱礁岩外海辦淨海活動，共清出63.5公斤的海底廢棄物。
環保局長程大維表示，除各管理單位維護外，也需結合民間力量一起守護海洋環境，此次淨海活動結合3家企業，包括廣達電腦、華碩電腦及光寶科技合作，共清出63.5公斤的海底廢棄物，盼未來有更多企業團體加入淨海活動行列，留給下一代美麗湛藍的海洋。
環保局說，新北市自2020年起號召熱愛潛水的民眾加入「潛海戰將」協助清理海底廢棄物，2022年與潛水業者合作成立「淨海合作社」，提供潛水設備給潛海員下潛清理海廢，後續由環保局清潔隊協助垃圾收運。而這次聯合企業無痕淨海活動環保局便召集多位專業潛水教練及3艘藍海艦隊船，協助55名企業潛將共同淨海。
擔任淨海活動安全教官的資深潛水教練王銘祥說，淨海活動是實施海洋環境教育最好的場域及方式，特別是第一次參與潛水淨海的人，會被海底的垃圾場景震撼到，觸發清理海洋垃圾的決心。不過海洋廢棄物清理只是治標，全民落實源頭減量、減少使用一次性產品才能治本。
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