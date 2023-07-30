北市首辦數位3D建模課程 將成立STEAM及新科技發展辦公室

台北市教育局今年暑假辦理「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，讓學生利用課程所學設計程式，教育局說明，北市積極扎根STEAM及新科技教育，除了今年將成立STEAM及新科技發展辦公室，11月將辦理「3R科技教育文化藝術創作競賽」，預計9月開放報名。

教育局說明，AR課程涵蓋文本實作、繪本實作、影音串接製作以及互動影像製作等多元學習項目，透過課程學生學會如何運用AR技術，激發創意，將虛擬物件和場景融入實際環境中，讓學習過程更加生動有趣。

私立復興實中國小部簡同學在課程中製作遊戲「AR假面變變變」，透過AR特效產生5種面具，可以在朋友的臉上產出面具拍照，他分享設計理念，「透過軟體程式的設計，讓靜態的圖樣跟文字動起來，讓自己想呈現動作、對話、情緒展現出來。」

教育局今年度首次辦理3D數位建模系列課程內容，透過手繪技巧和參數調整，賦予模型更多細節和特色，東門國小謝同學分享，他以「交通安全」為題利用3D建模完成放置於VR空間故事，描述人們因騎樓違停、車輛不遵守號誌、不走斑馬線而造成交通危機，期待透過身歷其境的體驗，讓大眾直接感受交通安全重要性。

教育局表示，為迎接新科技浪潮，北市今年將成立STEAM及新科技發展辦公室，系統化統籌推動國小到高中職全學層新科技教育，此外，11月將辦理「3R科技教育文化藝術創作競賽」，預計於9月25日至10月6日開放報名，鼓勵師生勇於發揮建構力、創造力及表達力結合科技進行跨域創作。