快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市首辦數位3D建模課程 將成立STEAM及新科技發展辦公室

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市今年首辦「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，讓學生利用課程所學設計程式。圖／教育局提供
北市今年首辦「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，讓學生利用課程所學設計程式。圖／教育局提供

台北市教育局今年暑假辦理「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，讓學生利用課程所學設計程式，教育局說明，北市積極扎根STEAM及新科技教育，除了今年將成立STEAM及新科技發展辦公室，11月將辦理「3R科技教育文化藝術創作競賽」，預計9月開放報名。

教育局說明，AR課程涵蓋文本實作、繪本實作、影音串接製作以及互動影像製作等多元學習項目，透過課程學生學會如何運用AR技術，激發創意，將虛擬物件和場景融入實際環境中，讓學習過程更加生動有趣。

私立復興實中國小部簡同學在課程中製作遊戲「AR假面變變變」，透過AR特效產生5種面具，可以在朋友的臉上產出面具拍照，他分享設計理念，「透過軟體程式的設計，讓靜態的圖樣跟文字動起來，讓自己想呈現動作、對話、情緒展現出來。」

教育局今年度首次辦理3D數位建模系列課程內容，透過手繪技巧和參數調整，賦予模型更多細節和特色，東門國小謝同學分享，他以「交通安全」為題利用3D建模完成放置於VR空間故事，描述人們因騎樓違停、車輛不遵守號誌、不走斑馬線而造成交通危機，期待透過身歷其境的體驗，讓大眾直接感受交通安全重要性。

教育局表示，為迎接新科技浪潮，北市今年將成立STEAM及新科技發展辦公室，系統化統籌推動國小到高中職全學層新科技教育，此外，11月將辦理「3R科技教育文化藝術創作競賽」，預計於9月25日至10月6日開放報名，鼓勵師生勇於發揮建構力、創造力及表達力結合科技進行跨域創作。

教育局

延伸閱讀

北市南港將設置新醫療及長照機構 預計增650床位

飛鳶盃公共事務個案競賽 南大生解決北市聯誼困境獲肯定

台中某高中教官性騷女學生案 監委申請調查

併校潮！北市大與大理高中談合併 一關鍵成教育史突破

相關新聞

北捷5路線3條賠錢 文湖線虧最多

台北捷運文湖線上下班時常擠爆，但根據審計部去年度北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，文湖線虧損最多，達12億2...

永和大陳單元三公辦都更案審議通過 明年拆除並動工

新北永和的大陳地區都更案持續引發關注，新北都更處表示，大陳更新單元三公辦都更案經新北市都市更新及爭議處理審議會第53次會...

獨／新北15個App被下架、公帑燒672萬元！民代促整合 市府將加強管考

新北市致力發展智慧城市，升格以來砸逾4千萬元製作25種App，其中有15個App因成效不佳、下載人數過低等，難逃遭下架命...

新北出動3艘藍海艦隊 55名企業潛將清出63.5公斤海洋廢棄物

新北市海岸線達145公里，不少海岸線因季風與洋流造成海洋廢棄物堆積。新北環保局與3家知名企業，在瑞芳區瑞濱礁岩外海辦淨海...

北市首辦數位3D建模課程 將成立STEAM及新科技發展辦公室

台北市教育局今年暑假辦理「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，讓學生利用課程所學設計...

北市南港將設置新醫療及長照機構 預計增650床位

北市軍人公墓以南、研究院路三段以北，在中華科大附近的「細南3」土地，北市都委會將使用分區改為「衛福及機關用地」，引進私人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦