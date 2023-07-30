北市南港將設置新醫療及長照機構 預計增650床位

北市軍人公墓以南、研究院路三段以北，在中華科大附近的「細南3」土地，北市都委會將使用分區改為「衛福及機關用地」，引進私人投資設立醫療院所與長照機構，預計增加急性一般病床及特殊病床各49床與各門診空間，同時經營3家住宿式、約600床長期照顧機構，提供日照服務，增加南港區醫療量能。

根據衛福部及北市府統計，台北市轄內共有97家長照機構、約5345床，未來人口結構老化需求大增，有醫療業者想在南港區設立長照機構與醫療院所，向北市府申請土地使用分區從「社福用地」改為「衛福用地」，容積率從120%增加至400%、建蔽率從40%增加為60%，送北市都委會審查。

業者欲於南港區設立「南港寶島醫院」， 預計提供急性一般病床及特殊病床各49床，以及內科、外科門診、相關檢驗、手術、藥事等空間，設置3家住宿式長期照顧機構，提供長期照護床約600床（含公費安置60床）以及日間照顧服務，不含土地投資逾3.5億元。

業者代表、醫師高嘉足出席都委會時表示，配合地區發展變更為機關用地，可供公車調度站、重度殘障訓練安置機構及精神病院等社福設施使用，而醫院、 日照以及住宿式長照所需容積率合計約為400%，放寬建蔽率將提供較大平面，提升服務效率、安全性、降低高度，盼建蔽率能達60%。

北市都委會劉姓委員提到，容積率400%太多，若考醫療設施有大基地需求，建蔽率或許能放寬到60%，容積率則維持225%。郭姓委員希望，未來實際開發應該顧及流行傳染疾病，如SARS、COVID等，業者在都審或細部審查時，要提出長照醫療安全通風需求。