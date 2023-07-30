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新北勞大這幾門課秒殺 有人上10多年捨不得畢業

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供
為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供

新北約有230萬勞工，勞工局今年9月在五股、三重、板橋、土城4據點開設勞工大學課程，為期9周或18周，學費幾乎全免，許多學生一上10多年捨不得畢業。台北市職訓中心主任退休的徐卿廉是熱門師資之一，他開設的「最新勞資爭議實務案例解析」連開11年人氣不墜，他是一、二審法院勞動調解委員，將身經百戰的調解經驗帶到勞工大學，一邊調一邊教，他說，案例都是最新的，絕對不會同套教材連講多年，這堂課吸引不少雇主、人資部門人員來聽。

徐卿廉是調解高手，擔任一、二審法院勞動案件調解委員，看過形形色色案件，他說，法院判決就是一個結果，可能兩造都不滿，調解促成對方坐下來談，調解過程，能達成共識的選項很多，也有助於幫忙雙方放下情緒、轉念。徐直言，委任律師是商業行為，調解委員是公益角色，調解委員和律師都是促成雙方對話的橋梁，調解委員的專業、分析事理能力不能比律師遜色，才能讓當事人信服。

「調解時代即將來臨！」徐卿廉說，司法院將推行政訴訟調解制度，新增調解委員替民眾解決與行政機關之間的爭議，希望用調解替代訴訟，提高訴訟效率，預定今年8月15日施行，調解制度適用範圍愈來愈大，說明解決紛爭不只訴訟這條路。

徐卿廉在勞大開的課程「最新勞資爭議實務案例解析」，每期招收40名學員，固定學員約占四分之一至三分之一，這些人對這堂課很死忠，一聽再聽捨不得畢業。67歲徐卿廉說，勞大學員都是社會人士，涵蓋雇主、勞工、人資等多元背景，他會將最新案例帶到課堂上，透過討論，學員間會有辯論火花。

另一門勞大口碑課程是前勞委會退休官員陳金福領銜的「就業服務證照勞動法令」，勞動部每年3、7、11月辦就業服務乙級技能檢定，是國內第一張國家級人力資源管理相關證照，若能考取此一證照，能為職場競爭力加分，甚至加薪。陳金福說，這門課連開6年，三分之一學員來自人力仲介公司，三分之一從事人資相關工作，另外三分之一是對勞動法令有興趣者，不乏有博士學歷者來聽課，還有年逾70歲高齡學生也展現求知慾。

陳金福說，想考取就業服務乙級證照要通過學科及術科測驗2關，若在坊間補習班要花8千至1萬5千元學費，來勞大上課幾乎全免，每年都有學生考取證照，他會自掏腰包頒給錄取的學生每人500元獎勵金，也會邀學生到課堂上分享考試經驗，師生凝聚力強。

新北市勞工局勞工育樂科表示，勞大新學期預計9月4日開課，第一階段選課時間為7月14日至8月14日，本學期因應文創風興起，新增文創課程，導入行銷教學，要幫助小資族勞工能運用行銷策略開發個人品牌，透過文創事業創造第二收入不再是夢想。

勞大職能課程每學分以1000元計費，勞動教育課程僅須繳保證金，修課期滿符合退費規定即全額退還，同時修習2類課程，可享其中1門職能課程學分費半價優惠。詳細資訊可上新北市勞工大學網站（https://reurl.cc/9GlQnd）查詢，或洽（02）22983639及29816727。

透過陳金福（右）的勞大課程養分，每年都有學員考取就業服務乙級證照，陳金福會自掏腰包頒給錄取的學生每人500元獎勵金，也邀學生到課堂上分享考試經驗。圖／陳金福提供
透過陳金福（右）的勞大課程養分，每年都有學員考取就業服務乙級證照，陳金福會自掏腰包頒給錄取的學生每人500元獎勵金，也邀學生到課堂上分享考試經驗。圖／陳金福提供
為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供
為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供

為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供
為帶動終生學習風氣，新北市2001年起開辦勞工大學開課，迄今有超過10萬人次參與過勞大課程。圖／新北市勞工局提供
徐卿廉是調解高手，擔任一、二審法院勞動案件調解委員，他會將最新案例帶到課堂上，透過討論，學員間會有辯論火花。圖／徐卿廉提供
徐卿廉是調解高手，擔任一、二審法院勞動案件調解委員，他會將最新案例帶到課堂上，透過討論，學員間會有辯論火花。圖／徐卿廉提供

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