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公司停車場改成員工餐廳 挨罰126萬

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，不合格11件，改善後還有8案不合格，包括屋裡規避清查，大門深鎖，可連續裁罰，如某企業違規使用停車場做為員工餐廳，經連續裁罰共計126萬元後改善完成。建管處表示，會持續列管3年，規避清查可先罰6萬元。

建管處2015年起清查私人住宅、商辦、旅館、學校、機關、宗教等建物附設停車空間，例如有宮廟擅自將地下一樓停車場改建成祭祀空間，有拆除機械停車位改建成一樓大廳，或擅自塗銷一樓停車格，今年將清查250案，分上、下半年清查。逾期尚未改善完畢，罰款從6萬到30萬，可連續開罰。

建管處上半年清查成果，有8案不合格，包括規避清查大門深鎖。北投一家公司2018年申請使照，但將本來的停車空間，違規做員工餐廳使用，稽查後就要求回復到原核準停車空間使用，按違反建築法裁罰，前後罰了126萬，終於配合改善為停車空間。

建管處說，被罰者都是有犯意，有的是故意去塗銷停車格，以為沒人知道，有的以為在室內，不容易被發現，稽查之後會要求對方恢復停車空間，拒不改善才會開罰。

交通局指出，如果該公司恢復停車使用，但車沒有停在室內，恐外溢化造成車輛仍停在人行道跟車道，從查核照片上來看，停車場是空的，若員工的機車、汽車仍停在室外、人行道上，還是沒有達到最終的目的，應確認車有停回來。

建管處表示，未來會複查，只要有檢查不合格都會列管3年，3年內會去複查。至於有屋主大門深鎖，有的案例是屋主目前在國外還沒有辦法回來，但還是會先處罰，等回國再複查。

人行道 停車場 餐廳

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