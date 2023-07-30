北捷5路線3條賠錢 文湖線虧最多

台北捷運文湖線上下班時常擠爆，但根據審計部去年度北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，文湖線虧損最多，達12億2702萬餘元。北捷表示，因大眾運輸票價低廉，文湖線是採用中運量系統，以本業來說都是虧錢，要靠副業挹注，若以業外收入計算，北捷去年有盈餘。

審計報告指出，北捷5條捷運營運路線中，淡水信義線及板南線獲有盈餘，惟盈餘下降，文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線每年運輸本業皆虧損，文湖線虧損12億2702萬餘元、松山新店線虧損6億2563萬餘元、中和新蘆線虧損11億5564萬餘元。

據北捷「107-111年各線營運收支統計表」資料，107年度至111年度5條捷運路線運輸本業虧損金額已由107 年度13億5596萬餘元，增至111年度15億7416萬餘元，其中淡水信義線及板南線等2條路線每年運輸本業雖獲有盈餘，惟盈餘下降，111年度盈餘較107年度分別減少60.71％及21.70％。

報告指出，同期間客運人次以文湖線減少32.94％最多、板南線減少31.12％次之、淡水信義線減少24.53％再次之所致，函請捷運公司檢討改善。

北捷表示，去年總收入為169.44億元，總支出167.87億，稅前盈餘為1.57億元，但因應捷運運輸本業虧損，會積極開源節流，並創造獲利。

開源部分，去年起陸續開幕的南京復興站、忠孝復興站及台北車站的Metro Corner微型商場，提供旅客購物服務；節流部分，如更換LED燈具及電扶梯使用時間等方式因應。

北捷指出，人次減少是因疫情影響，未來將持續減少運輸本業虧損；另因5條捷運路線行經區域不同，土地使用與生活型態亦有差異，公司將逐線分析，各自找出解決或改善方案，以提升運量，發揮各路線最大效益。