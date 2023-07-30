聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重光興段社宅「被消失？」 新北：2026完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北三重光興段社宅2019年完成招標後，原盼提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時隔4年，沒看到社宅規畫進度，質疑「被消失」。新北財政局表示，因實施者更改計畫內容，目前送都更處審查，另也未確認要做社宅或包租代管才會如此，但會在2026年完工。

光興段社宅是三重消防分隊都更案的回饋社宅，該都更案基地位於光興國小旁，在捷運台北橋站旁。市議員彭佳芸表示，光興段公辦都更原本規畫49戶社會住宅，如今4年過去，卻沒有看到社宅進度，財政局也無法承諾未來不會出售，市府應說清楚。

財政局表示，消防廳舍跟托嬰設施都有規畫，社宅部分要配合中央跟市府多元住宅政策，確定有保留分回來的社宅數量，「只是還未確認是要做社宅，還是做包租代管」，再加上招標計畫實施者有更改計畫內容，目前進度已送都更處審查。

財政局說，因社宅有租賃資格限制，包租代管則可開放一般民眾租賃，相對有彈性，三重光興段預計2026年底完工，交屋後會依照民眾需求滾動檢討，希望用多元管道讓社宅租賃效果最大化。

另彭佳芸也關心三重其他4處社宅興建進度，她說，希望市府與在地居民事先充分溝通與說明，也要求市府在已規畫社宅的區塊，要讓工程按期完工。

城鄉局表示，市府負責部分目前有三重三重段及光華段社宅，年底會發包出去，未來也會在蘆洲南北側區段徵收段，規畫社福設施用地，都有追蹤進度，會盡快加速工程。

社宅 都更 彭佳芸

延伸閱讀

議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

中央規畫文山水源快旁蓋2處各千戶社宅 里長憂交通災難

中市北屯社宅縮減空間、保留老樹 勇奪建築園冶獎

指社會住宅是「窮人維他命」 郭台銘：願開公益性質社宅公司做示範

相關新聞

北捷5路線3條賠錢 文湖線虧最多

台北捷運文湖線上下班時常擠爆，但根據審計部去年度北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，文湖線虧損最多，達12億2...

板橋市府宿舍破舊 挨批治安死角

新北力推危老建築重建，但市府員工宿舍在板橋市中心，擁54年歷史，卻長雜草、包覆鐵皮圍籬，跟新板特區形成強烈對比。議員認為...

三重光興段社宅「被消失？」 新北：2026完工

新北三重光興段社宅2019年完成招標後，原盼提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時隔4年，沒看到社宅規畫進度，質疑「被...

公司停車場改成員工餐廳 挨罰126萬

北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，不合格11件，改善後還有8案不合格，包括屋裡規避清查，大門深鎖，...

議員指三重49戶社宅規畫進度消失？新北：2026完工

三重光興段社宅在2019年完成招標後都更，除提供三重消防分隊新式廳舍，也可為三重提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時...

「我高中約女同學就來東區」 蔣萬安參加夏日趴揭秘辛

台北市「2023混東區潮FUN夏日趴」今天起跑，台北市長蔣萬安參加活動，體驗特色攤位。為重現東區榮景，北市府與東區商圈發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦