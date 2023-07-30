三重光興段社宅「被消失？」 新北：2026完工

新北三重光興段社宅2019年完成招標後，原盼提供49戶社宅與托育設施，但議員質疑，時隔4年，沒看到社宅規畫進度，質疑「被消失」。新北財政局表示，因實施者更改計畫內容，目前送都更處審查，另也未確認要做社宅或包租代管才會如此，但會在2026年完工。

光興段社宅是三重消防分隊都更案的回饋社宅，該都更案基地位於光興國小旁，在捷運台北橋站旁。市議員彭佳芸表示，光興段公辦都更原本規畫49戶社會住宅，如今4年過去，卻沒有看到社宅進度，財政局也無法承諾未來不會出售，市府應說清楚。

財政局表示，消防廳舍跟托嬰設施都有規畫，社宅部分要配合中央跟市府多元住宅政策，確定有保留分回來的社宅數量，「只是還未確認是要做社宅，還是做包租代管」，再加上招標計畫實施者有更改計畫內容，目前進度已送都更處審查。

財政局說，因社宅有租賃資格限制，包租代管則可開放一般民眾租賃，相對有彈性，三重光興段預計2026年底完工，交屋後會依照民眾需求滾動檢討，希望用多元管道讓社宅租賃效果最大化。

另彭佳芸也關心三重其他4處社宅興建進度，她說，希望市府與在地居民事先充分溝通與說明，也要求市府在已規畫社宅的區塊，要讓工程按期完工。

城鄉局表示，市府負責部分目前有三重三重段及光華段社宅，年底會發包出去，未來也會在蘆洲南北側區段徵收段，規畫社福設施用地，都有追蹤進度，會盡快加速工程。