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板橋市府宿舍破舊 挨批治安死角

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北報導
新北市新民街6巷市府員工宿舍位在板橋市中心，外觀老舊與周邊大樓形成強烈對比。記者張曼蘋／攝影
新北市新民街6巷市府員工宿舍位在板橋市中心，外觀老舊與周邊大樓形成強烈對比。記者張曼蘋／攝影

新北力推危老建築重建，但市府員工宿舍在板橋市中心，擁54年歷史，卻長雜草、包覆鐵皮圍籬，跟新板特區形成強烈對比。議員認為，長期閒置浪費，釀治安死角。秘書處指出，建物老舊，維修不敷成本，目前供市府協助影視拍攝，由青年局活化宿舍。預計年底前完成前期評估。

新北市新民街6巷宿舍民國58年興建完成，共42戶地上建物，其中36户為秘書處經管宿舍，4戶為核准借用眷屬宿舍、32戶空置宿舍；另6戶建物由環保局放置檔案。

秘書處表示，開過多次會議研商活化規畫，但皆因建物過於老舊，維修不敷成本，且為私有土地，僅能整修無法拆除重建，並受學校用地的使用分區限制，局限活化利用種類。

秘書處強調，目前提供作為市府協助影視拍攝作業的場景，至今勘景及拍攝共高達90多場次，且許多導演、製作人讚許保有老舊宿舍的拍攝場景，希望維持現況，現每年皆會進行建物基本檢視及簡易修繕，確保建物安全。

青年局長邱兆梅表示，新民街土地屬祭祀公業，僅建物為市有建物，因涉都市計畫多項議題，目前已請建築師討論空間可行性評估及後續規畫方案，預計年底前完成前期評估。

不止員工宿舍，板橋第二運動場40幾年歷史，含跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，2017年救國團租約到，原計畫以ROT方式招商，修建為健身房或運動據點，但建物老舊，2018年起3次流標，最後決定報廢拆除，改採BOT方式重建，預計今年底前招商。

新北市議員黃淑君表示，市府公有非公用閒置市產應積極檢討規畫活用政策，不管是宿舍還是體育處閒置場館，都在板橋精華地段，長期閒置不僅浪費，更釀治安死角及環境髒亂，市府應檢討，不然嘴巴說有進度，一眨眼5、6年，市民對市府施政早失去信心。

財政局說，目前除市長官邸都更案，還有樹林東昇案推動中，該案為老舊圖書館，經鑑定為海砂屋建物，未來會透過都更翻新，已招商成功，正擬定計畫書，完成後送都更處審議。

針對閒置市產，財政局解釋，若是大面積土地就會都更，若是建物要活化，就需委外做耐震評估結果，確保安全無虞，且若可作其他用途，就會調配給各機關依照市有不動產畫分原則，由各機關管理其資產。

宿舍 都更

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