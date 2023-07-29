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大巨蛋仍有建管、消防缺失 蔣萬安：8、9月改善完成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席「混東區潮FUN夏日趴」活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「混東區潮FUN夏日趴」活動。記者楊正海／攝影

大巨蛋申請使照中，目前使用執照的申請，在建管與消防的檢查，仍有一些缺點待改善。台北市長蔣萬安下午出席「混東區潮FUN夏日趴」活動受訪指出，希望8、9月的時候改善完成，屆時能取得使照。

蔣萬安說，市民朋友非常期待大巨蛋的啟用，關心相關的進度，最重要就是公安安全，所以現在建管、消防還有一些缺失，市府最重要的就是嚴格把關，也要求施工廠商積極的改善，希望年底就能正式啟用，舉辦棒球賽事，朝這目標持續努力。

至於多久能改善完成？蔣萬安指出，最重要的是要能改善，也希望遠雄能夠積極來面對，市府希望照目前的期程來進行，所以預計大概就是8、9月的時候希望改善完成，屆時能取得使照，可以照計畫進行相關的測試，然後邀請棒球隊來試賽，希望能夠年底正式啟用，一定是舉辦棒球賽事，符合市民朋友期待。

蔣萬安 大巨蛋 公安

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