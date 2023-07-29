台北5條捷運有3條路線虧損鉅 最慘的是這一條

台北捷運文湖線上下班時常擠爆，為了提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運公司還將部分車廂的座椅及行李架全數拆除。但根據審計部111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線虧損且金額龐鉅，又以文湖線虧損最多，達12億2702萬餘元。

不過，北捷表示，這是運輸本業盈虧數據，因大眾運輸票價低廉，文湖線是採用中運量系統，以本業來說，都是虧錢，要靠副業挹注。若以業外收入計算，北捷去年有盈餘。

審計報告指出，北捷5條捷運營運路線中，淡水信義線及板南線獲有盈餘，惟盈餘下降，文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線為虧損且金額龐鉅，有待檢討改善營運。

北捷以提供大眾捷運服務為主要業務，自85年3月28日首條木柵線通車，營運迄今已逾25年，現計有文湖線、淡水信

義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等5條捷運路線。除文湖線為中運量外，其餘4條捷運路線皆為高運量。

據北捷「107-111年各線營運收支統計表」資料，107年度至111年度上開5條捷運路線運輸本業虧損金額已由107年度13億5596萬餘元，增至111年度15億7416萬餘元，其中淡水信義線及板南線等2條路線每年運輸本業雖獲有盈餘，惟盈餘下降，111年度盈餘較107年度分別減少60.71％及21.70％。

文湖線、松山新店線及中和新蘆線等3條路線每年運輸本業皆虧損，111年度文湖線虧損12億2702 萬餘元、松山新店線虧損6億2563萬餘元、中和新蘆線虧損11億5564萬餘元。

審計報告指出，對於關獲利減少或虧損主因，同期間客運人次以文湖線減少32.94%最多、板南線減少31.12%次之、淡水信義線減少24.53%再次之所致，惟捷運公司尚未針對各路線運輸本業盈虧及客運人次減少情形適時檢討，經函請檢討改善。

北捷指出，客運減少是因疫情影響。未來將持續努力研議各捷運路線撙節成本措施，以減少運輸本業虧損；另因5條捷運路線行經區域不同，土地使用與生活型態亦有差異，該公司將逐線分析，各自找出解決或改善方案，以提升運量，發揮各路線最大效益。