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消除行人地獄 北市建物附設停車空間違規使用也要嚴查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，某企業違規使用停車場做為員工餐廳，裁罰後改善合格。圖／北市建管處提供
台北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，某企業違規使用停車場做為員工餐廳，裁罰後改善合格。圖／北市建管處提供

為配合消除「行人地獄」台北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，不合格11件，改善後還有8案不合格，包括屋裡規避清查，大門深鎖；另外某企業違規使用停車場做為員工餐廳，經連續裁罰共計126萬元後改善完成，但被質疑改為停車場後是否開放使用。建管處則表示，會持續列管3年，另外，規避清查可先罰6萬元。

建管處從2015年起清查私人住宅、商辦、旅館、學校、機關、宗教等建物附設停車空間，例如有宮廟擅自將地下一樓停車場改建成祭祀空間，有商場違規堆放貨物私宅因拆除機械停車位改建成一樓大廳，或擅自塗銷一樓停車格，今年度將清查250案，分上、下半年清查。逾期尚未改善完畢，罰款從6萬到30萬，可連續開罰。

建築物附設停車空間，依建築法，要作為停車空間使用，讓地面的車能夠進到建築物裡面，改善那個附近的鄰近的交通，近來也被列為消除「行人地獄」的配合措施。另外，2011年以後若在法定的車位以外增設停車空間，可有容積獎勵，但車位必須要供公眾使用，建管處特別針對停獎案件，加強清查。

建管處上半年清查成果，有8案不合格，包括規避清查大門深鎖。合格案件中，包括北投一家公司，2018年申請使照，但將本來的停車空間，違規做員工餐廳使用，稽查後就要求回復到原核準停車空間使用，按違反建築法裁罰，前後罰了126萬，終於配合改善恢復作為停車空間使用。

建管處昨天在交通會報中報告執行成果，交通局也提醒，如果該公司恢復停車的使用，但如果車沒有停在室內，就外溢化了，造生車輛仍停在人行道跟車道，從查核照片上來看，停車場是空的，若員工的機車、汽車仍停在室外、人行道上，還是沒有達到最終的目的，應確認車有停回來。

北市建管處表示，改善合格案件，未來還會去複查，因為只要有檢查不合格，都會列管3年，3年內會去複查。至於有屋主大門深鎖，有的案例是屋主目前在國外還沒有辦法回來，但還是會先處罰，等回國再複查。

建築 停車場 人行道

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