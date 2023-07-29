北投夏日魔法節起跑 北市打造光影奇幻據點

台北市商業處今天表示，為形塑亮點商圈特色，在北投推出夏日魔法節，主打親子玩樂等2主題，結合藝術家設夜間光影迴廊，盼打造北投成奇幻據點，活動至9月3日止。

北市府商業處發布新聞資料指出，即日起至9月3日在北投公園、七星公園、七虎公園、捷運新北投站廣場及地熱谷周邊推出2023北投夏日魔法節，主軸為親子玩樂及戀人浪漫的「奇幻旅城」。

活動結合藝術家打造特色打卡裝置物，像夏樹精靈、北投火花、北投故事溪流光影、磚巒、光溯迴廊等，其中夏樹精靈與北投故事溪流光影是夜間光影定目劇。

商業處表示，北投夏日魔法節每週都有展演活動，並串聯在地百家特約店家推優惠，民眾至打卡裝置物掃描集點，集3點可參加抽獎及享特約店家優惠，歡迎民眾攜家帶眷遊玩，體驗越夜越美麗的北投。

商業處指出，活動期間在北投公園、七星公園及七虎公園，結合藝術家為北投打造特色打卡裝置物，如夏樹精靈、北投故事溪流光影、磚巒、北投火花等。

像北投公園噴水池的夏樹精靈、北投圖書館旁北投故事溪流光影是夜間光影定目劇，活動期間每天晚上7時至晚上9時播放，每15分鐘1場，透過動畫呈現北投祭司與大自然、黑狗兄與那卡西文化的故事。

商業處表示，活動期間週六、日下午至晚間在七星公園舞台區將有精采音樂演出，包含在地人文團體及金曲歌手；新北投車站、凱達格蘭文化館、台北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館、北投梅庭、地熱谷在週六、日將延長營業至晚上8時。活動內容可至商業處官網查詢。