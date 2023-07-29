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板橋54年市府員工宿舍長草、包鐵皮 年底評估如何「變身」
新北市新民街6巷市府員工宿舍位在板橋市中心，有54年歷史，外觀老舊與周邊大樓形成強烈對比，42戶中除4戶為眷屬宿舍外，多數均為空置空間。秘書處表示，因建物老舊，維修不敷成本，目前供市府協助影視拍攝作業；另由青年局負責宿舍活化，目前已請建築師討論空間可行性評估及後續規畫方案，預計年底前完成前期評估。
該宿舍為民國58年興建完成的3層加強磚造建物，共42戶地上建物，其中36户為秘書處經管宿舍，其中4戶為核准借用眷屬宿舍、32戶空置宿舍；另6戶建物由環保局放置檔案。
秘書處表示，針對該宿舍開多次會議研商活化規畫，但皆因建物過於老舊，維修不敷成本，且為私有土地，僅能整修無法拆除重建，並受學校用地的使用分區限制，侷限活化利用種類。
秘書處強調，為充分活化利用該區建物，目前提供作為市府協助影視拍攝作業的場景，至今勘景及拍攝共高達90多場次，且屢獲許多導演、製作人讚許，表示保有老舊宿舍的拍攝場景，實屬難得，希望能維持現況繼續作為影視工作拍攝場地，不過現每年皆會進行建物基本檢視及簡易修繕，以確保建物安全。
青年局長邱兆梅表示，新民街土地屬祭祀公業，僅建物為市有建物，因涉及多項議題，如都市計畫、建築等相關法規、結構補強、整體環境規畫及後期運營管理等多面向複雜議題，因此需要請專業規畫單位進行可行性評估，目前已請建築師討論空間可行性評估及後續規畫方案，預計今年底前完成前期評估。
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