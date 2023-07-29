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新北聯誼風潮再起 配對率逾54%

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北單身聯誼配對成功率逐年提升。圖／報系資料照
新北單身聯誼配對成功率逐年提升。圖／報系資料照

全台近年未結婚率擴大，其中新北市近4年粗結婚率平均5.38‰，疫情期間下降至4.92‰，約減少2091對新人，疫後微幅回升。今年統計至6月最多人結婚行政區前三名分別為板橋區1525對、新莊區1153對、中和區1108對。另新北市府辦單身聯誼今年配對成功率高達54.62%，聯誼的認識管道風潮再起。

民政局統計，新北近年粗結婚率2019年6‰、2020年5.33‰、2021年4.92‰、2022年5.37‰，今年1月至6月為2.77‰。另粗離婚率2019年2.41‰、2020年2.26‰、2021年2.09‰、2022年2.2‰、今年1月至6月為1.16‰。

民政局表示，今年1至6月間最多人結婚的行政區，前三名分別為板橋區1525對、新莊區1153對、中和區1108對，經分析，由於這三區是新北人口最大區前三名，相對人數也會較多。

經觀察，新北2021年明顯下降至4.92‰，遠低於近4年粗結婚率平均5.38‰，約減少2091對新人，除了受家庭觀念變化與經濟考量外，也遇上百年大疫新冠肺炎，成為影響市民結婚意願原因之一；不只伴侶受距離阻隔、婚期延宕，就連各種實體聯誼也幾乎停擺。

而疫情期間離婚民眾也微幅變少，疫前的2.26‰在疫情期間降到2.09‰，約減少729對伴侶離婚，不過疫後又小幅回升至2.2‰。

民政局說，新北市力推婚育友善政策一條龍，其中單身聯誼配對率履創新高，近4年為984位單身男女創造16場交友機會，平均配對成功率43.29%，今年高達54.62%，後續還有3場將開辦；另辦3場聯合婚禮為新人留下回憶，去年參加聯合婚禮新人已有22對懷孕生子，今年新人也有9對懷孕，盼減少少子化現象。

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