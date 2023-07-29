卸貨車格 將開放電動貨箱機車停放

網購物流經濟已是不可逆的新興趨勢，新北市創全國之先，試辦電動三輪貨箱機車可停放卸貨汽車停車格來送貨物，減少現有違停卸貨情形。

8月1日起在中和區5條路段、計11格的卸貨停車格試辦，非收費時段則僅限小型車停車，試辦3個月，再評估是否擴大實施。議員建議試辦若成效好可擴大到全市。專家則提醒會否對貨車停用有排擠效果。

交通局停車營運科長許芫綺表示，愈來愈多電動三輪貨箱機車在路上跑，由於車身較長又掛貨箱，無法停機車格，常有違停卸貨問題，為鼓勵業者使用環保電動車，也讓貨車格更有效被使用，選擇中和試辦，主要因為那附近為工業區，較多上班族，且中永和人口居住密集，會再評估試辦成效。

交通局長鍾鳴時說，8月1日起在中和區立德街、立言街、橋和路、建一路及建二路等5條路段、計11格的卸貨停車格試辦，並依累進計次費率，30分鐘計次收費1次；第1次20元，第2次30元，第3次起每次60元收費，非收費時段則僅限小型車停車，試辦3個月，再評估是否擴大實施。

交通局表示，已在上述試辦路段的卸貨停車格周邊張貼公告，並提醒電動三輪貨箱機車停放卸貨停車格時，請比照貨車順向停放。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥表示，因為貨車車格是給貨車停用，如果要開放給認定為一般電動機車停用，是否合宜值得商榷。

鄭永祥說，至於這些試辦的停車格平常是否足夠使用，是否會產生排擠的可能性，還是要看試辦期間觀察的資料分析，再看後續如何調整試辦方式。

議員游輝宂說，現在物流業者購入愈來愈多這種機車，尤其中永和巷弄很多，機車的便利性更高，以前常常看到物流業者因為停不進一般機車格而違停，但路邊卻有很多貨車格，讓物流業便利是好事，且通常都是短時間送貨就會離開，不太會長時間排擠到貨車停車。