北市4大危險路口 高齡死者多

北市今年1月至6月24小時內死亡交通事故（A1類），死者多數為高齡年長者，其中萬華區、大同區和中山區這4處路口，各發生3件最多，市警局交通大隊分析原因可能是高齡長者特性，常出入這些路口搭捷運、公車或出入醫療院所、晨運等，將針對事故熱點增加見警率。

交大統計，北市今年1月至6月A1類事故發生43件、死亡43人，較去年同期增加17件，死者為高齡年長者占25人。其中高齡行人計16人，且自身有違規行為者14人，比率達87.5%。

1至6月高齡行人事故在四大路口最多，分別是萬華西園路與桂林路口、大同區重慶北路與民權西路口、中山區五常街與龍江路口和民權東路與建國北路口等最多。

其中，民權東路與建國北路口，附近有榮星花園，長者外出運動常會經過，去年1至6月發生5件長者死亡車禍，今年降為3人，今年該路口取締交通違規計483件，較去年同期345件，增加40%，轄區中山分局將持續加強該路口執法作為，增加路口見警率，以防制事故發生。

交大指出，針對A1、A2事故增加時段、熱點，編排見警率增加班次提高見警率；警方在執法部分，已經盡量去執行，接下來是工程改善，例如行穿線退縮等改善工程。

市長蔣萬安昨在交通會報裁示表示，這個月數據有比較好，但前面累積數字偏高，交通局警察局相關單位，第一個目標是今年度對於高齡長者A1數據要下降，不管前面幾個月數據為何，既然已提出，要看到成效，持續針對重點來改善。

蔣萬安說，有分析出最容易發生時段是早上5點到7點，以及下午5點到7點，大概是上、下班時間，可見清晨時有些駕駛者比較疏忽，車速比較快；把時間地點做交叉比較去加強，從號誌、路形規畫去強化改善。另外，行人肇事原因，闖紅燈就占了10件，比例很高，車輛轉彎不讓人占8件，要加強執法。