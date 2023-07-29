聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市4大危險路口 高齡死者多

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市警方將在事故熱點提升見警率，希望守護年長者過馬路的安全。本報資料照片
台北市警方將在事故熱點提升見警率，希望守護年長者過馬路的安全。本報資料照片

北市今年1月至6月24小時內死亡交通事故（A1類），死者多數為高齡年長者，其中萬華區、大同區和中山區這4處路口，各發生3件最多，市警局交通大隊分析原因可能是高齡長者特性，常出入這些路口搭捷運、公車或出入醫療院所、晨運等，將針對事故熱點增加見警率。

交大統計，北市今年1月至6月A1類事故發生43件、死亡43人，較去年同期增加17件，死者為高齡年長者占25人。其中高齡行人計16人，且自身有違規行為者14人，比率達87.5%。

1至6月高齡行人事故在四大路口最多，分別是萬華西園路與桂林路口、大同區重慶北路與民權西路口、中山區五常街與龍江路口和民權東路與建國北路口等最多。

其中，民權東路與建國北路口，附近有榮星花園，長者外出運動常會經過，去年1至6月發生5件長者死亡車禍，今年降為3人，今年該路口取締交通違規計483件，較去年同期345件，增加40%，轄區中山分局將持續加強該路口執法作為，增加路口見警率，以防制事故發生。

交大指出，針對A1、A2事故增加時段、熱點，編排見警率增加班次提高見警率；警方在執法部分，已經盡量去執行，接下來是工程改善，例如行穿線退縮等改善工程。

市長蔣萬安昨在交通會報裁示表示，這個月數據有比較好，但前面累積數字偏高，交通局警察局相關單位，第一個目標是今年度對於高齡長者A1數據要下降，不管前面幾個月數據為何，既然已提出，要看到成效，持續針對重點來改善。

蔣萬安說，有分析出最容易發生時段是早上5點到7點，以及下午5點到7點，大概是上、下班時間，可見清晨時有些駕駛者比較疏忽，車速比較快；把時間地點做交叉比較去加強，從號誌、路形規畫去強化改善。另外，行人肇事原因，闖紅燈就占了10件，比例很高，車輛轉彎不讓人占8件，要加強執法。

北市 交通違規 車禍 行人地獄

延伸閱讀

北市車禍死亡多為高齡長者 4大危險路口曝光

研考會民調蔣萬安滿意度過半 文湖線拆座椅7成1贊成

影／托嬰中心揭牌 蔣萬安希望打造友善職場育兒環境

北市文山區擬興建陸橋直達新店 節省20分鐘路程

相關新聞

北市4大危險路口 高齡死者多

北市今年1月至6月24小時內死亡交通事故（A1類），死者多數為高齡年長者，其中萬華區、大同區和中山區這4處路口，各發生3...

新北聯誼風潮再起 配對率逾54%

全台近年未結婚率擴大，其中新北市近4年粗結婚率平均5.38‰，疫情期間下降至4.92‰，約減少2091對新人，疫後微幅回...

7月無望 大巨蛋拚8月拿使用執照

北市府力拚台北大巨蛋7月取得使用執照、年底試營運，不過副市長李四川昨指出，使照申請仍還有建管與消防缺點要改善，遠雄集團則...

卸貨車格 將開放電動貨箱機車停放

網購物流經濟已是不可逆的新興趨勢，新北市創全國之先，試辦電動三輪貨箱機車可停放卸貨汽車停車格來送貨物，減少現有違停卸貨情...

汐止姜子寮路好暗蛇族出沒 公所沒有委管紀碌裝路燈難

在通往汐止區姜子寮公園的路，沿線沒有路燈晚上好暗，還有蛇出沒，實在不安全，所以，今(28)日新北市議員張錦豪服務處現場會勘，只是雖然是屬於既成道路供公眾通行，不過，因為市府、公所沒有委管紀碌，所以，不能裝路燈，也讓地方很困擾...

從西班牙人到日本人…三貂角佈滿歷史傷口 萊萊磯釣場海相風雲變色

三四百年來，西班牙人、日本人都是由三貂角入侵台灣，成為台灣近代史上的傷心地。被台電計畫做核四的台北縣貢寮鄉鹽寮，在台灣近代史上占有極重要的地位，昔年西班牙人和日本人侵台，都是從鹽寮旁的三貂角進入的。先是西班牙人在明朝末年侵台，占據台灣的北部，先從三貂角進入，西班牙人把這個地方叫做聖地牙哥SANTIAGO，以紀念其首府，翻成漢語，就是「三貂角」，而附近三貂嶺的名稱，也是由此而來，這也是目前全台僅存的西班牙地名。其實，三貂角曾經在台灣百年的近代史中，曾是個風雲變幻的政治舞台，只是可能已被大多數人所遺忘。原來甲午戰爭之後，清朝簽訂馬關條約，割讓台灣與澎湖給日本，當年台灣人反日情緒高張，台灣巡撫唐景崧在戰將劉永福與台灣才子丘逢甲的堅持下，集合台灣軍民抗日。日本軍隊一八九五年，由海軍上將樺山資紀帶領，在琉球與日本北白川宮能親王帶領的禁衛軍團會合，五月二十日，在三貂角北邊的澳底登陸，因而發生鹽寮居民激烈抗日的史事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦