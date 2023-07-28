新北中和首試辦 電動三輪貨箱機車可停卸貨停車格

新北市政府交通局今天表示，8月1日起將率先全國，在中和區5條路線試辦電動三輪貨箱機車可停放卸貨停車格配送貨物，以減少現有違停卸貨情形。

交通局停車營運科長許芫綺表示，網購經濟是新興趨勢，物流業者紛紛引進環保、體積小且具機動性的電動三輪貨箱機車提升配送效率。但電動三輪貨箱機車車身較長，且後方有置物架，無法停進一般停車格，加上目前常有臨停違規事宜，因此希望藉這項新措施，減少現有違停卸貨情形，並增進交通安全及車流順暢。

新北交通局長鍾鳴時表示，自8月1日起在中和區立德街、立言街、橋和路、建一路及建二路等5條路段，共11格卸貨停車格試辦，並採30分鐘計次收費1次為原則；如第1次新台幣20元、第2次30元、第3次起每次60元。非收費時段則僅限小型車停車。將試辦3個月再行評估是否擴大實施。

新北交通局說，已在試辦路段卸貨停車格周邊張貼公告，並提醒電動三輪貨箱機車停放卸貨停車格時，須比照貨車順向停放，如有相關問題可撥打免付費專線0800-007-550。