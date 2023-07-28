汐止姜子寮路好暗蛇族出沒 公所沒有委管紀碌裝路燈難

在通往汐止區姜子寮公園的路，沿線沒有路燈晚上好暗，還有蛇出沒，實在不安全，所以，今(28)日新北市議員張錦豪服務處現場會勘，只是雖然是屬於既成道路供公眾通行，不過，因為市府、公所沒有委管紀碌，所以，不能裝路燈，也讓地方很困擾。

東山里長虞恉剛說，主要是姜子寮公園的這個路段晚上都沒有路燈非常的暗，遊客如果晚上來這裡散步的話，容易摔倒或是被蛇咬，還有進入公園入口處有一些高低階梯怕會跌倒，希望市政府能夠設一盞路燈，但在會勘中發現原來這一段路公所、市府沒有委管，目前在申請路燈方面有困難沒辦法增設，所以，就請新北市議員張錦豪協助，因為不止是姜子寮這邊，全新北市很多地方都已經是既成道路了，都沒有辦法由市政府管理維護，這對人民來講都是不便跟損失。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，姜子寮公園前的路還有在姜子寮61巷上方，兩個地方都碰到共同的問題，都不是公所委管的範圍之內，工務課指出如果不是公所委管的話就沒辦法裝設路燈，前幾天也已經有向議員報告過，也請議員能夠在市議員提案，找出一個解決已經是既成道路在使用的道路，但是因為市政府沒有委管，包括路面損壞或是路燈裝設等設施，沒有辦法施作。

孫焰龍指出，這個問題請議員提案後討論出一個解決方案，因為很多地方都是相同的情況，如果沒有解決，很多地方都沒辦法施作都卡住了，連一盞路燈都沒有辦法設置，這對這裡的居民百姓來說都是不公平的，尤其姜子寮公園一帶，一直以來經過鄉親的努力，都維持著良好乾淨的環境，假日遊客絡繹不絕，現在地方很用心維護環境，讓遊客來休閒，但是公部門連一盞路燈都沒辦法安裝，實在說不過去。