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中橫公路東段解除預警封路 2坍方處仍管制時段放行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中橫公路179.5公里處溪畔路段坍方，公路總局加緊清除，下午2時起每2小時放行一次，晚間6時起封閉。圖／公路總局提供
中橫公路179.5公里處溪畔路段坍方，公路總局加緊清除，下午2時起每2小時放行一次，晚間6時起封閉。圖／公路總局提供

台8線中橫公路關原至太魯閣口路段多處落石坍方，從26日中午過後陸續封路，公路總局完成搶修，關原原災修路段恢復每天5次管制放行；另溪畔路段從下午2時起，每2小時一次戒護放行，晚間6時後實施夜間預警性封路，明天上午8時起再採每2小時放行一次。

公路總局四處程處表示，關原路段長約15公尺的路基缺口已在昨天下午搶修完成，但入夜發生邊坡坍方落石，今天上午11時清坍完成，恢復原本每天5次管制放行時段，放行時間為上午7時至8時，10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分，及下午5時至5時10分，其餘時間進行施工與夜間封閉管制。

另外，179.5公里處溪畔路段，昨天下午發生上邊坡高度約70公尺坍方落石災害，經緊急調度機械清坍，但昨天入夜後發生邊坡高約150公尺再有坍方，且中橫公路災害路段仍時有風雨，為確保用路安全及兼顧疏離人、車，溪畔路段從今天下午2時起，每小時戒護通行一次。

公路總局表示，溪畔段今天通行時間為下午2時、4時及6時，會有人員在現場監看上邊坡狀況，但因夜間無法監看，晚間６時過後實施預警性封路，明日上午8時起續採每２小時放行一次。管制集結點西側在天祥管制閘門（167.6K），東側在太魯閣閣口管制閘門（184.5K）。

公路總局指出，溪畔段上邊坡仍不穩定 將採每天下午6時到隔天上午7時封閉管制，並在、西端分設遠、近端管制點，現場守視人員若發現突發狀況，不排除臨時交管，確保人車安全。後續施工管制時間如有調整，將另行公告。

中橫公路179.5公里處溪畔路段坍方，公路總局加緊清除，下午2時起每2小時放行一次，晚間6時起封閉。圖／公路總局提供
中橫公路179.5公里處溪畔路段坍方，公路總局加緊清除，下午2時起每2小時放行一次，晚間6時起封閉。圖／公路總局提供

中橫公路 落石 太魯閣

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