快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024大選 北市選舉人數初估206萬、1764個投票所

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中央選舉委員會主任委員李進勇(左)至台北市政府拜會蔣萬安市長，就選務交換意見。圖／北市府提供
中央選舉委員會主任委員李進勇(左)至台北市政府拜會蔣萬安市長，就選務交換意見。圖／北市府提供

113年總統及立委大選，選務準備工作進行中，台北市選舉委員會主委李泰興表示，台北市公教人員招募比例已達92%，1764個投開票所均已順利洽借完成；北市選委會指出，截至112年7月，總統、副總統選舉人數初步統計約206萬人、不分區立委選舉人數約207萬人、區域立委約204萬人、平地原住民約7千人、山地原住民約5千人。

中央選舉委員會主任委員李進勇，昨天也率一級主管至台北市政府拜會蔣萬安市長，就選務交換意見，並感謝市府對選務的配合與協助，期望113年總統及立委大選，繼續給予大力支持。蔣市長表示一定全力配合中央選務政策，請李泰興秘書長及民政局長陳永德督辦選務工作。

蔣萬安指出，今年4月初的區長會報，已就公教人員招募及學校投開票所洽借事宜達成共識作成決議。李進勇也說，近日已可感受到激烈的選舉氣氛，提醒選務人員務必保持行政中立及依法行政，維護社會大眾對選務之公信力；留意假訊息及資訊安全問題，強化危機意識及緊急應變機制；落實遵守選務標準作業程序，如開票時應嚴守檢、唱、記、整4步驟。

北市選委會表示，工作人員預計將招募超過1萬8千人，誠摯邀請新住民、大專院校學生、公教人員及一般民眾，踴躍報名擔任投票所工作人員，相關報名資訊請洽詢台北市各區公所民政課。

台北市選舉 立委選舉

延伸閱讀

雙城論壇將舉行 陸委會：台北市長講稿不用送審

研考會民調蔣萬安滿意度過半 文湖線拆座椅7成1贊成

影／托嬰中心揭牌 蔣萬安希望打造友善職場育兒環境

北市文山區擬興建陸橋直達新店 節省20分鐘路程

相關新聞

板橋新海人工濕地打造「黃金稻浪」 與水泥都市形成對比

位於新北板橋區的新海三期人工濕地，每年營造鄉間稻田景觀，新北市高灘處表示，為讓民眾體驗都市與自然共融之美，飽滿的稻穗在濕...

影／大巨蛋再拚8月取得使照 北市府：未確實改善不放行

北市府力拚台北大巨蛋7月取得使用執照、年底試營運，不過副市長李四川今在臉書指出，使照申請仍還有建管與消防缺點要改善，遠雄...

中橫公路東段解除預警封路 2坍方處仍管制時段放行

台8線中橫公路關原至太魯閣口路段多處落石坍方，從26日中午過後陸續封路，公路總局完成搶修，關原原災修路段恢復每天5次管制...

2024大選 北市選舉人數初估206萬、1764個投票所

113年總統及立委大選，選務準備工作進行中，台北市選舉委員會主委李泰興表示，台北市公教人員招募比例已達92%，1764個...

新北單身聯誼配對成功率54.62%創新高 板橋3區最多人結婚

全台近年未結婚率擴大，其中新北市近4年粗結婚率平均5.38‰，疫情期間下降至4.92‰，約減少2091對新人，疫後微幅回...

中颱杜蘇芮北北西移動 新北13處零星災情幸無傷亡

今年第5號颱風杜蘇芮持續向北北西移動，新北雖影響較小，但仍傳出13處零星災情，包括路樹傾倒、招牌掉落及路燈傾倒，所幸都沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦