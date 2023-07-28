2024大選 北市選舉人數初估206萬、1764個投票所

113年總統及立委大選，選務準備工作進行中，台北市選舉委員會主委李泰興表示，台北市公教人員招募比例已達92%，1764個投開票所均已順利洽借完成；北市選委會指出，截至112年7月，總統、副總統選舉人數初步統計約206萬人、不分區立委選舉人數約207萬人、區域立委約204萬人、平地原住民約7千人、山地原住民約5千人。

中央選舉委員會主任委員李進勇，昨天也率一級主管至台北市政府拜會蔣萬安市長，就選務交換意見，並感謝市府對選務的配合與協助，期望113年總統及立委大選，繼續給予大力支持。蔣市長表示一定全力配合中央選務政策，請李泰興秘書長及民政局長陳永德督辦選務工作。

蔣萬安指出，今年4月初的區長會報，已就公教人員招募及學校投開票所洽借事宜達成共識作成決議。李進勇也說，近日已可感受到激烈的選舉氣氛，提醒選務人員務必保持行政中立及依法行政，維護社會大眾對選務之公信力；留意假訊息及資訊安全問題，強化危機意識及緊急應變機制；落實遵守選務標準作業程序，如開票時應嚴守檢、唱、記、整4步驟。

北市選委會表示，工作人員預計將招募超過1萬8千人，誠摯邀請新住民、大專院校學生、公教人員及一般民眾，踴躍報名擔任投票所工作人員，相關報名資訊請洽詢台北市各區公所民政課。