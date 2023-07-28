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中颱杜蘇芮北北西移動 新北13處零星災情幸無傷亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝

今年第5號颱風杜蘇芮持續向北北西移動，新北雖影響較小，但仍傳出13處零星災情，包括路樹傾倒、招牌掉落及路燈傾倒，所幸都沒有人、車受到波及，現場也由相關單位協助中。

根據中央氣象局發布颱風警報訊息，中颱杜蘇芮今天早上10時許中心位置，在北緯 24.6 度東經 118.5 度，即在金門的東北方約 30 公里處，持續以每小時31公里速度向北北西進行。

新北市雖影響較小，但仍傳出13處零星災情，包括板橋、淡水、新莊、深坑、坪林、、石碇、貢寮等9件路樹倒塌；淡水2處招牌掉落，土城、深坑2處圍籬及鐵皮倒塌、蘆洲路燈倒塌、汐止大水管從3樓垂掛到1樓及1件淡水住宅大片玻璃因颱風天破裂，所幸皆無人傷亡。

新北市消防局表示，民眾於颱風期間務必注意自身安全，勿隨意至海邊逐浪、觀浪及從事相關水域活動，另防颱、防汛乃至防救災工作永無止盡，不論在平時或災時，我們將災害損失降至最低，營造新北市安全環境。

新北淡水區後州路育英國小往淡水動保處方向路樹倒塌，目前已清除。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水區後州路育英國小往淡水動保處方向路樹倒塌，目前已清除。記者曾伯愷／翻攝
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北板橋華江一路路樹傾倒，所幸現場沒人傷亡。記者曾伯愷／翻攝

颱風 淡水

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