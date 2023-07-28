災情超出預期！台南樹木橫倒市區馬路雙向不通民眾罵翻
杜蘇芮颱風強風造成台南市行道樹災情慘重，至今天早上9點為止，行道樹倒伏的案件近890件，廣告招牌掉落超過40件，整體約930件，許多大樹橫倒在路面，市區北門路重要道路，雙向不通，影響通行，民眾罵翻天，市府表示，工務局和開工契約廠商已全部出動，因樹木鋸斷才能移除載走，處理時間較久，請民眾多多體諒。
災情超出預期！市府人員指出，杜蘇芮颱風昨天無風無雨，但到凌晨突然颳起大風，各區陸續接到樹木倒伏通報，尤其市區北門路和東區等主要幹道，都傳出樹木橫倒馬路上，無法通車，市府祕書長上午趕到災害應變中心途中在行經中華北路也通報有樹木倒伏。
工務局已全力動員，調派人員與機具展開移除的工作，但災情範圍比預期嚴重，目前以市區橫倒路面，影響行車的先移除，但各區不斷傳進樹木掉落路面無法通行，搶修人員忙得人仰馬翻。
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