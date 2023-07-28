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雲林7點20分宣布部分沿海六鄉鎮停班課 民罵翻：已經到了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府災害應變中心整備會議滾動式檢討防災措施。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府災害應變中心整備會議滾動式檢討防災措施。圖／雲林縣政府提供

受到颱風影響，雲林縣今天上午緊急宣布沿海六鄉鎮停止上班上課，其餘鄉鎮正常上班上課，部分民眾已到達公司或將孩子送到學校，才接到停班課訊息，忍不住抱怨縣府宣布的時間太慢，雲林縣長張麗善解釋，颱風假宣布與否都需依據氣象局的預報標準，上午預報出爐政府已緊急在5分鐘內宣布，造成民眾不便，還請見諒。

雲林縣長張麗善表示，縣政府宣布要不要放颱風假都要依據中央氣象局的預報，縣政府從昨天開始隨時在滾動式檢討，直到今天上午7點15分氣象局發布陸上強風特報，雲林縣的風力雖然只是在放假的臨界值，考量沿海沒有遮蔽物，風力比較強，為保護民眾生命安全，才會在7點20分立刻宣布沿海6鄉鎮停班停課，至於其他鄉鎮，無論是雨量或者是風力都未達颱風假標準，所以才會正常上班上課，造成民眾不便，還請見諒縣府必須依據氣象局的預報來做決策。

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