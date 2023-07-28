設施汰換 烏來240戶喝乾淨水

新北市烏來區信賢里、孝義里位處僻處，無自來水到達，供水常受天候影響不穩定。新北市水利局表示，去年補助烏來區公所約425萬經費，診斷簡易自來水系統水管老舊困境，改善易漏、易破及供水不穩等問題，已在今年6月完工，造福當地240戶居民。

水利局長宋德仁說，信賢里簡易自來水系統水管老舊，有易破、易漏情況，烏來區公所規畫將原有880公尺PVC管線汰換成抗壓、耐震及韌性佳的HDPE管線，能有效降低管線損壞率，同時增設2座10噸沉澱池，讓配送到用戶的水源更乾淨。

另，孝義里因供水不穩定，此次工程也改善簡水系統取水口，使上游取水口的引水道水源更容易匯集至蓄水池，提升用水品質。

宋德仁直言，此次施工難度高，孝義里要通往取水口的路線是雜草叢生的原始山林，無法利用車輛輸送施工材料，只能靠人力徒手搬運鋼筋等物料，還遇到大雨，山路泥濘充滿風險，工程耗時數月，終於在6月完工。

「對居民是一大福音！」信賢里長簡凱健說，原本老舊脆化的PVC管汰換成有韌性的HDPE管，還增設2座10噸沉澱池，讓信賢里193戶居民能享受更穩定、清澈和乾淨水源。