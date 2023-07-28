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安坑輕軌運量減 好鄰好里議解方

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

安坑輕軌今年2月通車，新北捷運公司分析暑期平均運量大約4600人次，整體運量比今年2、3月蜜月期大幅下滑，主要與開始收費有關。捷運公司昨天辦首場「好鄰好里」參與式預算說明會，討論熱烈。如何提升運量也成為重中之重，乘客張小姐說，安坑輕軌班距太長，加密才能夠提高乘車意願。

捷運公司首場「好鄰好里」參與式預算說明會，雖遇到颱風天，民眾仍踴躍參與，會中針對輕軌巴士接駁問題、周邊YouBike站點、無人車站對視障人士的協助等問題提出交流，也有學生提出輕軌旅行構想。

為了精進安坑輕軌周邊發展，捷運公司舉辦參與式預算徵件，昨天在新和國小辦第一場說明會，因遇到颱風天，部分里長忙於協助防颱，實際參與人數比報名人數少。

討論主題包安坑輕軌巴士接駁問題、周邊便利設施，例如增添YouBike站點、無人車站友善視障人士設施，及周邊市集帶動社區經濟等，也有學生提出希望能多創造輕軌旅行、導覽等深入體驗的遊程需求，讓更多人認識輕軌周邊生態、人文、文化。

小城里長郭仁澤因曾辦過參與式預算，他分享經驗表示，小城里因參與式預算而成為防災社區，參與式預算能供民眾發聲機會，先前也有民眾參與社區藝術彩繪活動，在新店社區藝術競賽拿下冠軍，都是參與式預算的收穫。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，相當看好安坑輕軌發展，安坑輕軌處於高峰過後的盤整期，相信運量會持續上升，捷運能帶動地方發展，希望透過在地創意發想，讓安坑輕軌成為亮點和特色。

安坑輕軌 捷運 視障人士

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