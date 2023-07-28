基北北桃平台 副市長首場會議

「基北北桃合作交流平台」昨天舉行第1次副市長層級會議，新北市副市長劉和然表示，未來每半年開一次副市長層級會議，市長層級是每年一次，目前已有成果，包括「都會通」就是代表作之一，平台也會由八大議題小組討論民眾有感的聯合政策。

北台共好是新北市長侯友宜提出的重要政見，2月邀請基北桃共同成立「基北北桃合作交流平台」，昨新北開首次副市長層級會議，劉和然、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳及桃園市副市長蘇俊賓出席。

劉和然說，平台成立八大議題小組，涵蓋交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等面向合作，推動方式分為3個層級，每年開市長層級會議1次，每半年開副市長層級會議1次、每季各議題小組開會議1次，建立城市跨域治理新常態，目前有88項合作案，已完成21案。

劉和然指出，平台合作成果斐然，7月正式營運TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」是代表作；產業民生方面，3月29日新北市青年局與基隆市產業發展處、台北市產業發展局、桃園市青年事務局共同簽署創業空間共享平台MOU；觀光文創方面，5月15日發行「周遊列博」數位票券，串聯行銷博物館及文化館群。