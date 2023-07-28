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挖出2件疑史前陶 北市金華社宅基地停工 送文資審查

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
金華社會住宅基地近日正進行尖底明溝提取作業，卻發現2件疑似史前陶。圖／文化局提供
金華社會住宅基地近日正進行尖底明溝提取作業，卻發現2件疑似史前陶。圖／文化局提供

台北市金華社會住宅基地位在原日治時期台北監獄範圍，北市府6月提取尖底明溝並待完工後重置，不料建築單位卻挖出2件疑似史前陶，研判陶質近圓山文化，文化局25日邀集文資委員到場勘查，經現場確認建議後停工，進入文資審查程序。

據了解，舊台北監獄初建於1910年代日治時期，是台灣近代獄政史的具體見證，遺蹟只剩下北面與南面幾堵高牆，大安區金華公共住宅新建工程，基地位於範圍內，依據2014年6月4日公告附帶決議，未來開發單位應先進行試掘以確認是否留存圍牆遺跡，並依文資相關程序辦理。

文化局說明，建築團隊依文資程序在開工前試掘並調查，日前提取團隊進行尖底明溝提取揭露作業發現2件疑史前陶，研判陶質近圓山文化，疑似為「陶支腳」。

文化局邀集具考古、建築、歷史等相關文資委員到現場勘查，確認經揭露後尖底明溝現狀，與原報告書中所描述狀況有差異，經委員現場確認並建議後作成結論，請提取單位停止取掘。

文化局說明，將另案辦理文資價值審查會勘，同時請提取單位就目前提取結果提出計畫修正，包含是否再擴大試掘或其他方式後，另送文化局審查，其他提取工作亦請暫停，計畫審查後辦理後續作業。

文化局說明，將盡速辦理文資價值審查專案小組會勘，邀集文資委員共同研商尖底明溝是否給予文化資產身分，後續依「文化資產保存法」相關程序辦理。

文化局 文化資產 建築

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