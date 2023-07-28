動物保育員危險加給 園長盼加速討論

本報5月推出陽光行動專題「動物保育員薪低」，北市府6月獲行政院長陳建仁支持，先將調整危險職務加給案報送教育部，迄今1個半月，目前行政院審議中，台北市立動物園長諶亦聰憂石沉大海，盼加速討論步伐。園方另提保育獎金，經納中央建議，草案7月20日已送北市教育局，待簽呈同意後報部。

動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，提升至3000到5500元，以及新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，依員工績效獎勵3500元，今年3月遭中央退回。

園方先就危險職務加給表修正草案補充內容，北市府6月12日已發函中央。至於保育獎金草案，經6月兩度與動物園工會討論，調整為「台北市立動物園保育暨經營獎金支給要點」，7月20日已送教育局。

草案指出，保育暨經營獎金依績效作為發放指標，額度因組別區分而有不同，技工、工友年資6年以上，每月最高3200元，6年以下者則是2000元，約聘雇人員每季上限3000元，公務人員與教育人員每季最高2500元。

人事總處先前回文指出，保育獎金恐與危險職務加給重複支給。諶亦聰表示，此次納入中央建議，定調保育獎金不同於每人普發的危險職務加給，而是激勵型、申請制的績效獎金，端看個人表現如獲獎、物種繁殖、國際交流、增加遊客服務等，盼激勵同仁除原有業務，更有動力提出創新作為、主動參與保育物種研究等表現。

教育局表示，動物園共爭取2案，調整危險職務加給一案已在行政院審議，保育暨經營獎金7月20日函報至教育局，待簽陳同意後報送教育部。

民進黨議員王閔生認為，過去沒有保育獎金前例，教育部比較謹慎也是理所當然，園方就提出的可行性方案再補充相關資料，過程好事多磨，中央一旦核定，對全國保育員會有非常大鼓舞。