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不怕淋雨 北捷推共享雨傘 每小時19元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務，民眾若碰上大雨或忘記帶傘（圖／本報資料照片）都可租借。
台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務，民眾若碰上大雨或忘記帶傘（圖／本報資料照片）都可租借。

極端氣候造成暴雨頻繁，台北捷運公司將在全系統117站建置全台首創的「共享雨傘」，共設266座智慧傘樁，提供雨傘租借服務，預計8月底完成布設，租借費用預估為每小時19元，24小時內租金上限為39元，民眾直呼「很方便」，也希望能廣設到其他地點。

北捷董事長趙紹廉表示，當初會有這個想法，是因為如果下雨，旅客如果沒有雨傘，就都會擠在出入口，現行方式就是提供愛心傘，都是民眾遺失的雨傘，經過一段時間沒領回，經公告後就會拿來當作愛心傘使用。

台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務（圖／記者鍾維軒攝影），民眾若碰上大雨或忘記帶傘都可租借。
台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務（圖／記者鍾維軒攝影），民眾若碰上大雨或忘記帶傘都可租借。

趙紹廉說，現在為了方便旅客，想到「共享雨傘」的商業化機制，民眾可以付費使用，每個捷運站都可以還，而且1天最多39元，讓2個機制並行，大家各取所需，對台北捷運公司來講，就是希望乘客沒有後顧之憂。

北捷全系統117站共設置266座智慧傘樁，提供旅客雨傘租借服務，民眾可以租代購，且隨處借還，解決民眾臨時性用傘需求。廠商預計8月底完成布設，北捷公司按營業額抽成20%，由於廠商保證最低年營業額可達1500萬元，預估每年租金收入至少300萬元。

至於付費方式為何？台北捷運說明，可使用多元支付方式付費，如Line Pay、信用卡等，租借費用預估為每小時19元，24小時內租金上限為39元，後續每24小時再計收20元。

倘若遺失未歸還，則視同民眾購買該把雨傘，相關費用以App綁定的支付方式逕行扣款。

共享雨傘若14天後未歸還，除了租金299元，還會再加收500元，等於民眾付費799元購買該把雨傘，相關費用以App綁定的支付方式逕行扣款。

另外，北捷公司統計1年拾獲上萬把雨傘，公告期滿若未有人領取作為「愛心傘」供免費索取，也常發現乘客未歸還，北捷公司強調「愛心傘」會持續提供，民眾可選擇付費租借或領愛心傘都行。

搭捷運的旅客周先生表示，未來如果碰上午後雷陣雨、臨時下雨，或是忘記攜帶雨傘，有「共享雨傘」就不用在捷運站內等待雨勢變小，租借金額便宜、付款方式也相當方便，畢竟臨時買傘以後可能用不到或被偷走，希望未來能夠在其他地方普及。

北捷 捷運 愛心

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