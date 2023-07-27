快訊

10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

北市秀山國小預定地改設長照園區 首闖環評未過

中央社／ 台北27日電

因應人口老化，台北市衛生局規劃在已無設校需求的秀山國小預定地打造長照園區，今天首度進入環評會審議，儘管當地里長大力支持，委員仍要求補充災害應變規劃等細節後再送審。

北市環保局今天舉行環境影響評估審查委員會，討論北投長照園區開發計畫環境影響說明書。衛生局說明，園區基地位於北投區秀山里，範圍約2.64公頃，原為秀山國小預定地，因無設校需求，學校用地已變更為衛生及社福設施用地。

衛生局指出，因應台北市邁入超高齡社會，規劃透過活化閒置公有土地，興建2棟地上4層、地下1層的建築，設置400床住宿式長照機構、120人日間照顧及200床銀髮住宅，提供失智、失能、急性後期照顧及健康長者服務。

由於基地鄰近陳江墓園、水磨坑遺址及番婆嶺遺址等文化資產，還有文獻記載北投遺址位在距離基地約20公尺處，開發單位將在施工前辦理考古試掘，並依文化局審議結果辦理後續工作。

秀山里里長陳壽彭在報告結束後發言表示，說明書中提及的文化資產距離開發基地遙遠，預期影響不大，希望能盡快通過各項審查，里民都非常關心也期盼將來可以使用這些長照服務。

環評委員接著一一針對太陽光電發電系統、停車空間、樹木移植計畫、開發後水路流向、極端氣候災害預防設計等議題提出建議及質疑，並聽取開發單位回應。

環評會最後決議，要求衛生局1個月內依據委員意見修正後再送審，包含補充因應氣候變遷的韌性設計及災害應變規劃，並評估太陽能板設置造成光害影響及減輕對策，還要說明溫室氣體增量抵換計畫細節。

此外，環境調查檢測發現，基地土壤中砷含量略超過污染監測標準，推測為當地河床含有高量砷鉛鐵礬礦自然傳輸造成。環評會因此要求優先評估挖填平衡的可行性，如果仍要外運，須符合相關規定。

衛生局 長照 環評 北市

延伸閱讀

海洋世界成真？杜蘇芮颱風來襲雨灌花蓮 富里稻草藝術季作品全泡水

台灣需要更創新的長照政策

北市酒駕慣犯拒測5次 共罰270萬繳不出

嘉義市不放颱風假樹木園持續休園 民眾無視公告照常入園

相關新聞

影／笑到並軌！遊隼交配後踹女友翻落山崖 專家曝真相

基隆鳥會理事沈錦豐今天貼出一段難得珍貴生態影片，引發鳥友討論，東北角龍洞岩壁一隻公遊隼壓在母遊隼上方搖晃一陣子交配後，竟...

颱風未達停班課標準 桃園市明天（28日）上班上課

桃園市政府新聞處今天晚上表示，依據中央氣象局最新天氣預報資料顯示，杜蘇芮颱風對桃園市的影響未達停班停課的標準，基北北桃市...

避免新店廣興地區通行不順 小坑二路隧道改善完工

新店小坑二路隧道是通往廣興地區的重要通道，但原道路凹凸不平，自來水管線突出致通行寬度縮減，且隧道內排水不順易積水，民眾通...

烏來簡易自來水設備汰舊換新 穩定240戶居民用水

新北市烏來區信賢里及孝義里一帶因地處高遠，無自來水到達，供水常受天候不穩定影響。新北水利局表示，去年補助烏來區公所約42...

研考會民調蔣萬安滿意度過半 文湖線拆座椅7成1贊成

台北市長蔣萬安上任滿7個月，最新研考會7月民調，5成7受訪者滿意蔣萬安施政表現，不過也有2成2表示不滿意，2成1無反應。...

向天要地！新北推工業區立體化促成60案 3.0方案即將上路

全國20%工廠坐落在新北市，工業區土地僅5%，新北市經發局大力推動工業區立體化方案，最多能獲1.5倍容積獎勵，原先建物只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦