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避免新店廣興地區通行不順 小坑二路隧道改善完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店小坑二路隧道是通往廣興地區的重要通道，原道路通行不便，改善後行車更加安全舒適。圖／新店區公所提供
新店小坑二路隧道是通往廣興地區的重要通道，原道路通行不便，改善後行車更加安全舒適。圖／新店區公所提供

新店小坑二路隧道是通往廣興地區的重要通道，但原道路凹凸不平，自來水管線突出致通行寬度縮減，且隧道內排水不順易積水，民眾通行不便。新店區公所表示，評估後改善路基，並重設自來水管線及隧道內排水溝，並設計洩水坡度，改善後的小坑二路隧道不再顛頗、不易積水，行車更加安全舒適。

在地居民表示，小坑二路隧道是廣興里出入重要聯外道路，但隧道內常年有積水造成路面破損，道路顛頗，自來水管線突出，通行不易，且高度較低，緊急時刻甚至救護車無法進出。

新店區公所坦承，該隧道常年有積水造成路面相關情況，因此評估後改善路基，並重設自來水管線及隧道內排水溝並設計洩水坡度，隧道內也改成剛性路面。

新店區公所表示，隧道高度改善完工後，小坑二路隧道不再顛頗，平穩且便利，不易積水，行車更加安全舒適；現況排水良好，已不易積水。公所補充，該改善工程從5月1日至5月31日，經費103萬9314元。

排水溝 救護車

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