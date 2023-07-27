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烏來簡易自來水設備汰舊換新 穩定240戶居民用水

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
烏來區孝義里簡水取水口改善後利於水源集中匯流於蓄水池。圖／新北水利局提供
烏來區孝義里簡水取水口改善後利於水源集中匯流於蓄水池。圖／新北水利局提供

新北市烏來區信賢里及孝義里一帶因地處高遠，無自來水到達，供水常受天候不穩定影響。新北水利局表示，去年補助烏來區公所約425萬經費，改善既有簡易自來水系統水管老舊易漏、易破及供水不穩等問題，已在今年6月完工，讓當地240戶居民用水更順暢。

水利局長宋德仁指出，信賢里簡易自來水系統水管因老舊，有易破、易漏的情況，因此烏來區公所規畫將原有的880公尺PVC管線汰換成抗壓、耐震及韌性佳的HDPE管線，能有效降低管線損壞率，同時增設2座10噸沉澱池，讓要配送到用戶家中的水源得更乾淨。另外，孝義里因供水不穩定，這次工程也改善簡水系統的取水口，使上游取水口的引水道水源更容易匯集至蓄水池，讓用水品質再提升。

宋德仁表示，這次施工難度很高，尤其是孝義里要通往取水口的路線盡是雜草叢生的原始山林，無法利用車輛輸送施工材料，只能靠人力在叢林裡披荊斬棘，徒手搬運鋼筋、水泥等物料上山，且施工期間還遇到下豪大雨，山路處處泥濘充滿危險，工程耗時數月，終於在6月完工。

信賢里長簡凱健表示，將原本老舊脆化的PVC管汰換成有韌性的HDPE管，另外還增設2座10噸沉澱池，讓信賢里193戶居民都能夠享受到更穩定、清澈和乾淨的水源供應。孝義里長呂永豐也說，取水口工程施作完成後，水就容易集中到蓄水池內，就有穩定充沛的簡易自來水可使用。

水利局表示，新北每年編列約5000萬經費，提升自來水的普及率與簡易自來水系統的布建，今年總計補助三峽、貢寮、平溪、坪林、新店、烏來等區共22件簡易自來水工程案，改善戶數約911戶。

烏來區信賢里換上HDPE管線使供水更加穩定。圖／新北水利局提供
烏來區信賢里換上HDPE管線使供水更加穩定。圖／新北水利局提供

烏來 水利局

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