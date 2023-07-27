研考會民調蔣萬安滿意度過半 文湖線拆座椅7成1贊成

台北市長蔣萬安上任滿7個月，最新研考會7月民調，5成7受訪者滿意蔣萬安施政表現，不過也有2成2表示不滿意，2成1無反應。相較於蔣上任至今，研考會執行4次民調，前3次市長滿意度分別為3成9、4成3、5成1，本次較前次提升6個百分點。

研考會表示，隨著市政上軌道，民眾對市府施政有感，無反應的比例從第一次調查的5成一，上任半年後下降到2成1。

另外，這次民調也調查，市民對於台北捷運文湖線試辦改裝3部列車，在人潮較多的第2、3節車廂，拆掉中間座椅和行李架的看法，調查發現4成7知道這件事，5成3不知道；7成1贊成台北捷運這項作法，1成9不贊成。

至於台北市民認為最需要解決的問題，24％民眾認為塞車問題最高；另外還有行人安全有9%、都市更新9%、停車問題9%、房價問題8%為最高前5項，經濟發展、市容維護、銀髮照護、警政治安、道路系統規劃以及交通違規取締等，亦有5%至6%。

檢視各項施政，所有項目皆正面評價高於負面，治安、醫療健康、環保、公安消防以及社會福利滿意度在7成至7成8，觀光活動、文化活動、教育、帶動城市運動風氣等滿意度在6成至6成5，交通滿意度為五成，促進經濟發展滿意度為4成7。

研考會表示，這分民調是7月委託求真民意調查股份有限公司，於同一時間、以相同問卷題目及抽樣方法進行電訪調查，調查時間為7月3至7日晚間，成功訪問20歲以上北市民1073人，2294人拒訪（包含受訪者聽完開場白沒說話就掛斷），在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。