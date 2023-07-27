新北召開基北北桃首場副市長會議 八大小組推有感政策

新北今年成立「基北北桃合作交流平台」，並於今日舉行第1次副市長層級會議，新北副市長劉和然表示，未來每半年召開一次副市長層級會議，市長層級則會每年一次，目前已有成果，像「都會通」就是代表作，平台也會由八大議題小組討論民眾具體有感的聯合政策。

北台共好是新北市長侯友宜上任以來的重要政見，今年2月邀請基北桃共同成立「基北北桃合作交流平台」，今由新北市召開第1次副市長層級會議，由新北市副市長劉和然、臺北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳及桃園市副市長蘇俊賓共同主持。

劉和然表示，該平台成立八大議題小組，分別針對交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等八大面向合作，推動方式則分為三層級，每年召開市長層級會議1次，每半年召開副市長層級會議1次、每季各議題小組召開會議1次，建立城市跨域治理新常態，目前計有88項合作案，其中已完成21案，持續推動67案。

劉和然指出，平台合作成果斐然，7月正式營運TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」就是代表作；產業民生方面，3月29日新北市青年局與基隆市政府產業發展處、臺北市政府產業發展局、桃園市政府青年事務局共同簽署創業空間共享平台MOU；觀光文創方面，5月15日發行「周遊列博」數位票券，串聯基北北桃博物館及地方文化館群聯合行銷。

此外，在災防方面，基北北桃基於地區生活圈型態，推動防災「跨域通報支援」，當報案位置地處轄區邊界時，建立橫向通報機制，並且在聯合救災演練、訓練交流及大量傷病患後送等都持續合作；在教育文化方面，推動「跨縣市學校交流」，目前新北市九份國小、柑林國小及桃園市宋屋國小已參訪交流。

在都會發展方面，推動「都市更新經驗交流」，基北北桃持續針對公辦都更、民辦都更及海砂屋等議題交流研商，並首創研議跨縣市辦理容積移轉之可行性；衛生社福方面，醫療資源持續共享，使得各年齡層及弱勢族群都能得到更加妥善照顧及健康促進；環境資源方面，整合基北北桃資源，如內溝溪環境整治、東門溪治理工程、淡水河系高灘地景觀美化及設施改善等跨縣市環境永續經營。