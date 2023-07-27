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夏日「稅」不著 淡水稅捐處羊毛氈DIY親子同樂

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市稅捐處淡水分處在淡水市民聯合服務中心舉辦夏日「稅」不著課程活動，讓親子有一個開心的暑假。圖／紅樹林有線電視提供
新北市稅捐處淡水分處在淡水市民聯合服務中心舉辦夏日「稅」不著課程活動，讓親子有一個開心的暑假。圖／紅樹林有線電視提供

暑假期間到底要帶孩子去那邊玩呢，新北市稅捐處淡水分處在淡水市民聯合服務中心舉辦夏日「稅」不著課程活動，爸爸媽媽們帶著孩子一起來做DIY活動，由羊毛氈手創館-吳至鈺、鄭瓊華2位老師現場教學用羊毛氈製作可愛的小狗鑰匙圈，課程後還有稅務小學堂及有獎問答。

活動當天只要由稅捐稽徵處淡水分處代為捐贈5張尚未開獎雲端發票或申請手機條碼就可以參加，讓老師帶著大家一起DIY製作羊毛氈小狗鑰匙圈，不僅是做出來的小狗狗非常可愛，在製作過程，用針戳羊毛氈也是非常療癒，更可以增加親子間的互動。

新北市稅捐處淡水分處主任葉淑儀表示，在活動當中，還有舉辦稅務小學堂以及有獎徵答，不僅是讓市民可以體驗親子快樂時光之外，也讓爸爸媽媽在活動過程中，更能夠充份了解稅務小知識，還有最新的稅務宣導事項傳達給市民了解，期盼透過活動讓大家有一個開心的暑假渡過。

淡水 親子 DIY

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