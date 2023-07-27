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汐止復興公園要改造 將規劃遊戲、體健、綠地三大主題

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區復興公園進行改造，分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計今年底明年初就能完工。圖／觀天下有線電視提供
汐止區復興公園進行改造，分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計今年底明年初就能完工。圖／觀天下有線電視提供

汐止區復興公園鄰近市中心，附近又都是社區大樓，居住人口密集，不過，現有的公園設施規劃還不夠完善，所以，新北市議員廖先翔就協助請市政府進行改造，一千萬的經費將公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，預計今年底明年初就能完工。

復興里長蕭素真說，復興公園除了好停車、空間大，鄰近里民都會帶小孩來這裡遊憩，再加上鄰近社區大樓或是傳統公寓也住了不少長輩也需要休閒的地方，所以，在跟廖先翔議員研究了以後，請他幫忙爭取一筆預算來進行公園改造，把公園裡所有的遊戲、體健、還有休閒做區隔，因為，有時候老人家坐在公園裡，小朋友跑來跑去也容易發生危險，希望公園重新改造有更完善的遊憩空間。

新北市議員廖先翔表示，這幾年地方一直致力於把兒童遊樂的空間改造，改為更適合小朋友遊憩，或是設置一些共融式的遊戲設施在公園裡，復興公園從去年底就開始討論，希望能夠跟市政府爭取經費把復興公園長條形一直到新台五路的空間做改造。

廖先翔指出，原則上三塊公園的場地，會分為三個主題，靠近活動中心的第一塊因為樹穴的關係，空間比較零散，比較難規劃，所以，會做為綠化的廣場，中間空間規劃比較方正，所以，遊戲設施就會移過去，除了既有的設施會移過去，也會再增設，當然，後續如果有更多經費也會爭取汰換成更好玩的遊戲設施，至於靠近新台五路的區塊則是規劃體健設施區，總經費大約一千萬，預計今年九月如果順利決標的話，就會開始施工，希望在年底或是明年初就可以改造完成，提供附近居民更好的遊憩空間。

廖先翔 議員 汐止

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