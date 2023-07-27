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三芝淺水灣終設公車候車亭 遊客不怕風吹日曬雨淋

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的淺水灣設置候車亭，目前已完工，讓觀光品質提升，環境更友善。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的淺水灣設置候車亭，目前已完工，讓觀光品質提升，環境更友善。圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的淺水灣是遊客喜愛的熱門觀光景點，淺水灣咖啡街商圈業者就反應公車站牌太不明顯，常有客人來訊問搭車處在哪？且風吹日曬雨淋實在是不方便，因此新北市議員陳偉杰協助爭取設置候車亭，目前已完工，讓觀光品質提升，環境更友善。

議員陳偉杰指出，為了要改善淺水灣公車站不明顯及候車沒有遮蔽的問題，日前發起會勘邀集交通部公路總局、市府交通局、三芝區公所與里長一起來商討增設候車亭的可行性，在會勘過後，近來公車淺水灣站雙向候車亭都已經設置完成，讓公車站更明顯，遊客候車也有所遮蔽。

三芝淺水灣關懷協會理事長吳晉瑜說，之前公車站太不明顯，好多客人都會折返回來問車站位置在哪裡？現在有了顯眼的候車亭，客人可以很快速的找到公車站，加上候車有遮蔽、環境更舒適，增加遊客想要到訪淺水灣的意願。

再增設候車亭過後，因為公車站有了候車空間，商圈業者也不再頻繁的被客人諮詢車站的位置，此外，市議員陳偉杰也提及，為了讓候車亭更智慧，將會在八月底前安裝太陽能智慧站牌，讓候車的民眾可以透過看板知道來車時間，為旅行規劃增添效率，也為淺水灣的觀光友善大加分。

公車 陳偉杰 議員 觀光景點

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