新北未登記不動產總面積等於6.5個新板特區 價值超過177億元

新北市地政局統計逾期未辦理不動產登記者近2700人，其中，土地價值最高者位於三重商業區，價值約4.9億元，而面積最大者位於八里的保護區，總計310.57公頃。而全新北市未繼承登記的土地總面積等於6.5個新板特區，總價值超過177億元。

新北市地政局表示，新北市本年度逾期未辦理繼承登記不動產，經統計共計被繼承人共2696人，土地1萬293筆，建物756棟，其中單筆土地價值最高者是位於三重的商業區，面積大約450坪，約4.9億元，該址靠近新北大都會公園，附近有三重捷運站，附近也不少新建案。

另外，單筆土地面積最大是位於八里的保護區，約有14公頃，統計全市未辦繼承的土地總面積土地總面積310.57公頃，約6.5個新板特區，以今年公告現值估算，總價值超過177億元。

而去年最貴的土地位於中和區，面積約2300坪，價值4.3億元；面積最大的土地位於瑞芳區，面積約4.9公頃，價值約3千萬元。

至於民眾逾期未辦理繼承登記的原因，有的是不知道祖先留有不動產，有的是因為土地繼承關係複雜致協議困難等多重因素。地政局呼籲，民眾接獲通知後，如果無法會同全體繼承人申請繼承登記時，建議可由1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，而後全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

地政局表示，今年度逾期未辦理繼承登記土地及建物，將自8月1日起列冊管理，列冊管理15年，期滿仍無人辦理繼承登記，則移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫，提醒民眾儘速申辦繼承登記，以維權益。