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下雨沒帶傘甭擔心！北捷8月底推「共享雨傘」 當日上限租借費39元
近日民眾發現，台北捷運各站「共享雨傘」機台正在建置。台北捷運今表示，全系統117站共設置266座智慧傘椿，提供雨傘租借服務，預計8月底完成布設，租借費用預估為每小時19元，24小時內租金上限為39元，北捷每年至少增加300萬元收入。
台北捷運表示，北捷首創捷運車站共享雨傘，目前全系統117站共設置266座智慧傘椿，提供旅客雨傘租借服務，民眾可以租代購，且隨處借還，解決民眾臨時性用傘需求。
北捷說，廠商預計8月底完成布設，台北捷運公司按營業額抽成20%，由於廠商保證最低年營業額可達1500萬元，預估每年租金收入至少300萬元。
至於付費方式為何？台北捷運說明，可使用多元支付方式付費，如Line Pay、信用卡等，租借費用預估為每小時19元，24小時內租金上限為39元，後續每24小時再計收20元。倘若遺失未歸還，則視同民眾購買該把雨傘，相關費用以App綁定的支付方式逕行扣款。
對此，搭乘捷運的旅客周先生表示，未來若碰上午後雷陣雨、臨時下雨，或是忘記攜帶雨傘，有「共享雨傘」就會很方便，不用在捷運站內等待雨勢變小，租借金額便宜、付款方式也相當方便，比臨時買傘以後還可能用不到或被偷走還要好，希望未來能夠在其他地方普及。
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