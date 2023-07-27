杜蘇芮外圍環流掃到新北 侯友宜：路樹倒14件停電10件
中度颱風杜蘇芮下午1點中心位置，在鵝鑾鼻的西南西方約200公里海面上，以每小時17轉24公里速度，向北北西進行。新北市雖未發布海陸警，但東北角沿岸仍有長浪發生，新北市長侯友宜稍早主持整備會議，表示外圍環流還是影響新北，陸續有災情發生，包括路樹倒塌14件、停電10件以及其他災情，感謝公所及消防局第一時間處理完畢。
天氣風險公司總經理彭啟明稍早在整備會議中表示，新北雖然離颱風很遠，但外圍環流還是有影響東北角，市區也有些風勢，明才會解除海陸警，明天會登陸金門，但今天傍晚預計新北還是會有降雨，下午風速還有來到六到七級，颱風外圍結構還是中颱，請民眾減少外出，避免路樹倒塌被傷及。
侯友宜表示，剛剛看完分析預報，可見颱風雖然強度減弱，但現在還是在台灣南部，先前整備會議已開四次，災害應變中心也在26日晚間9點強化三級開設，陸續雖然沒有在新北發布陸海警，但還是有外圍環流影響，新北陸續有災情發生，包括路樹倒塌14件、停電10件及其他災情，感謝公所及消防局第一時間處理完畢。
侯友宜說，近日已責請各單位、副市長去勘災，包括重陽橋引道工程、三鶯大橋改建工程等，做非常多事，雖然沒發布警報，但山區雨量還是滿多，連日降雨讓山坡地含水量趨於飽和，要多注意，颱風還在南部還沒離開，最重要是沿岸風浪大，須勸離遊客，並陸續恢復市容。
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