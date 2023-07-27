快訊

杜蘇芮雨勢驚人…花蓮美崙田徑場「斜坡變滑水道」學生戲水嗨翻 醫師說話了

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

淡古博物館推夏令營 駐村藝術家把手把教學

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
駐村藝術家程許忠（左）用底片機為參與的學童拍照。記者劉懿萱／攝影
駐村藝術家程許忠（左）用底片機為參與的學童拍照。記者劉懿萱／攝影

孩子暑假剩一個月，新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，由8組駐村藝術家聯手，課程囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等，限定10至12歲學童，提供30位名額報名，此外還安排時空膠囊，將使用底片機為參與的學童拍照、洗出並保存，讓孩子18歲再打開，成為一場時空對話。

淡水古蹟博物館將8月10至11日、8月17至18日舉辦兩梯次的「小小藝術家夏令營」，限定10至12歲學童參加，共30位名額，今年的活動由新北市國際藝術村的駐村藝術家教學，課程主題囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等多元媒材。

其中，李芊慧擅長皮革創作，這次特別設計「淡水特色小吃皮革」，利用簡單的技法來製作蝦捲造形的鑰匙圈和髮飾，皮革蝦捲維妙維肖；另外程許忠安排「時空膠囊工作坊」，拿出收藏多年的底片機為參與的學童拍照、洗出並保存，並讓孩子寫下對自己的期許，約定18歲時再打開。活動預計7月31日上午10時在官網開放報名，活動不僅免費報名，還附贈DIY材料、兩日午餐、結業證書及獎品。

淡古館長黃麗鈴表示，除了「小小藝術家夏令營」活動外，第二屆新北文化遺產小小導覽員培訓計畫也正在招募中，設籍或就讀於新北市公私立國小高年級、國中在學學生皆可報名參加，受訓地點包括淡水古蹟博物館及黃金博物館，報名費用為1千元。

李芊慧擅長皮革創作，這次特別設計「淡水特色小吃皮革」，其中皮革蝦捲維妙維肖。圖／新北市淡水古蹟博物館
李芊慧擅長皮革創作，這次特別設計「淡水特色小吃皮革」，其中皮革蝦捲維妙維肖。圖／新北市淡水古蹟博物館
新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，駐村藝術家李芊慧（右）指導製作皮捲蝦捲。記者劉懿萱／攝影
新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，駐村藝術家李芊慧（右）指導製作皮捲蝦捲。記者劉懿萱／攝影

延伸閱讀

淡水山區農場火龍果盛產 夏日消暑聖品又大又甜

酒咖必衝東京新點！Asahi Super Dry博物館開箱

家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

725世界預防溺水日 桃消辦防溺夏令營帶童闖關寓教於樂

相關新聞

郭台銘三峽廣行宮參香 竟有信徒向他跪拜密告這件事

鴻海創辦人郭台銘今天連跑土城順聖宮及三峽廣行宮向關聖帝君參拜，郭台銘到達廣行宮下車後，突有關聖帝君信徒跪地向郭台銘跪拜，...

淡古博物館推夏令營 駐村藝術家把手把教學

孩子暑假剩一個月，新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，由8組駐村藝術家聯手，課程囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等，限...

前瞻計畫變成錢坑？ 林俊憲：柯文哲得了便宜又賣乖

民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫，軌道建設自籌款更成為地方財政的大錢坑。民進黨主席賴清德昨請黨內...

柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然

副總統賴清德認為民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫說法不公平，請黨立委、參選人走入基層利用各種機會...

漫博會開幕 史哲引柯南金句「真相只有一個」 諷柯文哲

第22屆漫畫博覽會今天登場，首度結合電競跨界合作，展開五天的ACGE盛會。今年漫博會結合「台灣國際電玩電競產業」、「台北...

颱風天仍出席踴躍 安坑輕軌參與式預算今辦首場說明會

安坑輕軌今年2月通車，新北捷運公司分析，暑假期間7月1日到10日，平均運量約4600人次，整體運量比2、3月蜜月期下滑，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦