淡古博物館推夏令營 駐村藝術家把手把教學

孩子暑假剩一個月，新北市淡水古蹟博物館推出藝術家夏令營，由8組駐村藝術家聯手，課程囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等，限定10至12歲學童，提供30位名額報名，此外還安排時空膠囊，將使用底片機為參與的學童拍照、洗出並保存，讓孩子18歲再打開，成為一場時空對話。

淡水古蹟博物館將8月10至11日、8月17至18日舉辦兩梯次的「小小藝術家夏令營」，限定10至12歲學童參加，共30位名額，今年的活動由新北市國際藝術村的駐村藝術家教學，課程主題囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等多元媒材。

其中，李芊慧擅長皮革創作，這次特別設計「淡水特色小吃皮革」，利用簡單的技法來製作蝦捲造形的鑰匙圈和髮飾，皮革蝦捲維妙維肖；另外程許忠安排「時空膠囊工作坊」，拿出收藏多年的底片機為參與的學童拍照、洗出並保存，並讓孩子寫下對自己的期許，約定18歲時再打開。活動預計7月31日上午10時在官網開放報名，活動不僅免費報名，還附贈DIY材料、兩日午餐、結業證書及獎品。