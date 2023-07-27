前瞻計畫變成錢坑？ 林俊憲：柯文哲得了便宜又賣乖

民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫，軌道建設自籌款更成為地方財政的大錢坑。民進黨主席賴清德昨請黨內立委、立委參選人走入基層說明瞻基礎建設發揮的效果。立委林俊憲指民眾黨此說是選舉語言，並指柯文哲得了便宜又賣乖。

台南市立委林俊憲表示，中央推出前瞻建設後，不分藍綠提計畫拚爭取，除軌道建設，還有興建停車場，以及水利、教育、體育等多方面的建設，做好了，大家拿來宣揚政績，當時爭取是個樣，現在卻有人喊錢坑，而民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長時，也爭取許多前瞻建設。

林俊憲說，「天龍國」台北最完整的是軌道建設，但中南部沒有，不靠中央的特別預算，地方財政哪有辦法像天龍國做軌道建設，「柯文哲是得了便宜又買乖」，民眾黨說軌道建設是錢坑為選舉語言，而財政紀律最差的是台北市，柯文哲哪有臉講別人。