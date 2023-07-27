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柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然

聯合報／ 記者林伯驊周宗禎／台南即時報導
柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然。記者周宗禎／攝影
柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然。記者周宗禎／攝影

副總統賴清德認為民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫說法不公平，請黨立委、參選人走入基層利用各種機會說明前瞻基礎建設在城市發揮效果。對此立委王定宇受訪說，前瞻是扎扎實實用在民眾身上，比如三爺宮溪治水、班班有冷氣政策、台南歸仁的智慧綠能科學城等，都是前瞻的預算，「只要點出來民眾就能體會，用真實對抗虛假」。

王定宇更在自己的臉書貼文狠酸民眾黨主席柯文哲「愛自誇注重財政紀律，其實是亂搞財政紀律」。

他質疑柯市府自豪還債，結果是挪用北市教育基金140多億去做「還債面子工程」，弄到教育基金只剩12億，幾乎花乾見底了。

王定宇指出，「北流」在行政院核定的60億之外，柯市府「自做主張多花了1.9億」，未經中央同意，協調過程的公文也都沒有會中央文化部，也沒編預算清償，也沒跟蔣萬安市府交接，害台北市民每個月要還利息80萬，還嗆北市府可以用緊急用途的二備金支付。

這樣敢拍影片說「我蓋我負責」，敢自誇財政紀律，真的是「勇於吹噓，好不負責！」王定宇說，相較於柯文哲一方「吹好吹滿」，這些年前瞻是扎扎實實用在民眾身上，這些都是一番兩瞪眼的成果，「只要點出來民眾就能體會，用真實對抗虛假」。

柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然。記者周宗禎／翻攝
柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然。記者周宗禎／翻攝

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